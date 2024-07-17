Первый энергоблок Ростовской АЭС, который был отключен накануне из-за сбоя в работе оборудования, снова включен в сеть, говорится в телеграм-канале «Росэнергоатома». К утру 17 июля блок несет полную нагрузку в 1000 мегаватт.

«Блок N1 был отключен в 15:21 16 июля из-за ложного срабатывания защиты. Для выявления причин и максимально оперативного включения в сеть Ростовская АЭС мобилизовала все усилия, был выведен дополнительный персонал на случай внепланового ремонта. Оборудование проверено, блок включен в сеть в кратчайшие сроки», — сказано в сообщении.

По данным «Росэнергоатома», накануне вечером после выявления и устранения причин срабатывания электрической защиты энергоблок выдал электроэнергию, необходимую для восстановления энергоснабжения в регионе.

Ростовская АЭС — крупнейшее предприятие энергетики на юге России, самая южная из российских АЭС. Станция обеспечивает около 75% производства электроэнергии в Ростовской области, оттуда электричество попадает в республики Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Ставропольский и Краснодарский края, Волгоградскую и Астраханскую области.

«При отключении система сработала в штатном режиме в соответствии с проектными алгоритмами. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС нет», — отметили в компании.

В «Росэнергоатоме» добавили, что энергоблоки N1, 2 и 4 функционируют в штатном режиме. По данным на утро 17 июля, мощность блоков составляет 2800 мегаватт. Энергоблок N3 находится в плановом ремонте с 22 июня.

Накануне из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС несколько миллионов человек на юге России остались без электричества. Сбои коснулись Ростова-на-Дону, Таганрога, Краснодара, Элисты, Анапы, Армавира, Новороссийска, Севастополя, Крыма и других населенных пунктов. Частично обесточен оказался также Дагестан, временные отключения ввели в Кабардино-Балкарии.