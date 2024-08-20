Переход села Новгородское (украинское название — Нью-Йорк) в Донецкой народной республике (ДНР) под контроль России откроет путь в Краматорск. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«С точки зрения военного искусства и военного положения Нью-Йорка — это открытые ворота для движения на Краматорск. Если посмотреть на карту, это узел автодорог, логистические центры — больше их там не будет. Это позволяет нам высвобождать войска и (…) осуществлять нам мероприятия по борьбе за другие административные территории в ДНР», — объяснил Матвийчук.

Накануне председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Нью-Йорк в ДНР.

Поселок городского типа Нью-Йорк находится западнее Горловки и к северу от Донецка. Это историческое название местности впервые упоминается в документах середины XIX века. В 1951 году поселок переименовали в Новгородское, а в июле 2021-го Верховная рада Украины вернула ему историческое название Нью-Йорк.

В разговоре с РИА Новости Рогов уточнил, что российские войска проводят зачистку поселка, из которого отступила 46-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ. По его словам, ВСУ отступила в сторону села Нелеповка.