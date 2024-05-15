Отмененный концерт к 80-летию барда Сергея Никитина может пройти осенью

Художественный руководитель Центра авторской песни (ЦАП) Александр Костромин в разговоре с RTVI рассказал, что отмененный концерт Сергея Никитина, посвященный его 80-летию, может пройти в Москве осенью. Ранее выступление, запланированное на середину июня, отменили на фоне обвинений в адрес барда и его жены Татьяны в поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Формулировка на момент отмены была такая, что в назначенные сроки Сергей приехать не может. Июньский концерт был отменен, а в июле его уже делать было нерационально. Поэтому речь идет о переносе на осень», — сказал Костромин.

Он отметил, что Никитин сам выступил с инициативой отмены концерта, изначально запланированного на июнь. «С нашей стороны такой инициативы не было. Мы ждали его приезда», — пояснил Костромин.

В разговоре с Daily Storm Никитин заявил, что его не будет в Москве 13 июня. «Достоверно, что прилет в Москву отменен и 13 июня меня не будет. Всего хорошего», — сказал он.

Представитель ЦАП Ирина Алексеева рассказала изданию «Подъем», что Никитин объяснил решение об отмене юбилейного концерта плохим самочувствием жены и усталостью после интенсивного гастрольного графика.

«Он сказал, что Татьяна плохо себя чувствует, у нас 11 концертов, гастроли, мы вымотанные, как не знаю что. Он говорит, что в июне мы не приедем точно», — сказала Алексеева.

Она отметила, что ранее также был отменен юбилейный концерт Никитиных в «Гнезде глухаря», а самих супругов «насторожила вот эта вот полемика по поводу их имен, которая идет в интернете».

Сообщение о том, что Никитины якобы поддерживают ВСУ, было опубликовано в телеграм-канале издания Regnum в апреле. Авторы канала, в частности, упомянули, что супруги «перечислят гонорары на помощь Украины» после выступления на фестивале «Возраст счастья. Продолжение следует», который должен пройти в Черногории в конце мая. В заметке на сайте Regnum, посвященной Никитинам, утверждалось, что барды «записывают антироссийские ролики» для «антироссийской» организации «Настоящая Россия»*.

Представители движения «Сорок сороков» направили в Минюст и Следственный комитет заявления с просьбой проверить деятельность Никитиных на предмет содействия терроризму, а также на соответствие статусу иноагентов. Поэтесса Юнна Мориц, чьи тексты супруги исполняют в своем репертуаре («Резиновый ежик», «Собака бывает кусачей», «Большой секрет для маленькой компании» и т.д.) сообщила Regnum о планах запретить им петь песни на ее стихи.

Публикации о том, что деньги, вырученные на фестивале в Черногории, пойдут на помощь украинской армии, появились в российских СМИ после того, как анонс мероприятия выложила в соцсетях актриса Чулпан Хаматова. При этом на сайте мероприятия не содержится такой информации, а также упоминаний об Украине. Среди участников фестиваля указаны писатели Дмитрий Быков** и Людмила Улицкая**, певцы Максим Леонидов и Владимир Кристовский и другие.

Сами Никитины после обвинений в их адрес заявили, что никогда не финансировали ВСУ и «не собирались этого делать». Они также сообщили о решении отказаться от участия в фестивале в Черногории, «чтобы снять все сомнения».

* фонд «Настоящая Россия» признан иноагентом и нежелательной организацией