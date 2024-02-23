Основатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук в специальном интервью RTVI оценил вероятность смерти в Испании бывшего российского пилота Максима Кузьминова, который угнал на Украину вертолет Ми-8.

«Я не исключаю такого варианта, что это действительно могло быть. Это же не какой-то высокопрофессиональный агент, это просто отработанный биомусор, который использовали для галочки, потом выкинули. И, собственно, то же самое может ждать любого абсолютно предателя. Его отработают и про него забудут», — заявил Звичнук.

По его словам, Украина «максимально медийно» использовала Кузьминова, а «сейчас максимально медийно не опровергает факт его убийства, всячески подтверждает и расписывает в деталях, как это произошло». Это может говорить о том, что Кузьминова «легендируют», считает Звинчук.

19 февраля СМИ сообщили об обнаружении в Испании тела Кузьминова с пулевыми ранениями. Главное управление разведки (ГУР) украинского Минобороны заявило, что «подтверждает факт смерти».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль «не располагает никакой информацией» о возможной смерти Кузьминова. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал пилот предателем и преступником, который стал «моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление».