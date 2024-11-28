Из-за ослабления рубля путевки за границу для россиян подорожали на 10% — включая те, которые уже на треть оплачены авансом. Оставшуюся часть туристам придется платить по новому курсу. Есть ли у них шанс избежать переплаты, RTVI рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян.

По его словам, туроператоры устанавливают стоимость путевок за границу в иностранной валюте, а потом переводят ее в рубли по курсу на день оплаты. Клиентам чаще всего предлагают внести аванс при оформлении тура, а оставшуюся часть — перед поездкой. Общая сумма в иностранной валюте зафиксирована, но размер второго платежа в рублях может измениться из-за колебаний курса, пояснил Мурадян.

«За последние две недели мы видим, что рубль потерял порядка 10%. И, конечно, если пришло время доплачивать, то туристы заплатят больше, чем планировали. Такая ситуация возможна. Но если бы произошло обратное — они бы заплатили меньше, чем планировали. Поэтому не вижу здесь какого-то драматизма», — поделился замглавы АТОР.

По словам Мурадяна, единственный надежный способ зафиксировать цену путевки в рублях — оплатить ее целиком при покупке тура, чтобы не зависеть от курсовых колебаний. Однако, признал эксперт, финансовое положение туристов не всегда позволяет это сделать. А тем, кто уже внес аванс и в ближайшее время должен оплатить оставшуюся часть стоимости тура, посоветовал по возможности подождать.

«Вся отрасль единодушна во мнении, что колебание рубля не имеет под собой фундаментального основания для обесценивания российской валюты, а значит, период его стабилизации и фиксации курса на более приемлемом значении должен в ближайшее время настать, если мы не увидим продолжение этого спекулятивного характера, влияющего на курсы», — спрогнозировал вице-президент АТОР.

Мурадян выразил уверенность в том, что в российской экономике «концептуально ничего не изменилось — в отношении санкций в том числе».

«Поэтому я бы рекомендовал, если есть возможность, подождать до конца недели и в начале следующей недели уже посмотреть. Мы уже видим, что рубль планомерно начинает успокаиваться. И на будущее — все-таки предоплачивать больше половины в момент бронирования», — посоветовал Мурадян.

Он напомнил, что в некоторых случаях путешествие можно перенести на более поздний срок — и тем самым отсрочить платеж.

«Надо понимать, что это всегда остаётся исключительно на усмотрение туриста — когда и как платить. Мы можем только обозначать крайние даты оплат, но заставить оплатить до наступления такой даты компании не вправе», — подчеркнул вице-президент АТОР.

Какие еще есть варианты

У покупателей есть право отказаться от исполнения договора о реализации туристического продукта и потребовать возврата средств, напомнил Мурадян.

«Договором предусмотрена компенсация поставщику фактически понесенных расходов. Если таковых не имеется, то турист вправе получить полную компенсацию. Если же есть подтвержденные фактически понесенные расходы, то это может быть за минусом этой суммы», — пояснил он.

Вероятность того, что туроператоры откажутся возвращать средства, вице-президент АТОР считает нулевой, поскольку даже при нынешнем ослаблении рубля рынок стабилен.

«Причин портить репутацию сейчас нет ни у кого из игроков, нет проблем по внешним направлениям, что также могло бы быть фактором. Если же говорить про возврат со стороны следующей цепочки поставщиков — то это уже частности, и за них, к сожалению, я говорить не могу», — уточнил Мурадян.

В любом случае, заверил вице-президент АТОР, паники из-за ослабления рубля нет ни у туроператоров, ни среди их клиентов.

«Мы на текущий момент абсолютно не фиксируем запросов на аннуляцию сверх нормального течения туроператорской деятельности — паники ни у операторов, ни у туристов на текущий момент нет. Продажи идут относительно штатно», — заключил он.