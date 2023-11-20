20 ноября на 80-м году жизни умер бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Он возглавлял регион более 20 лет, баллотировался в президенты, а также занимал должность министра по сотрудничеству со странами СНГ. Как сложилась жизнь и карьера Тулеева — в материале RTVI.

Аман-гельды Молдагазыевич (Аман Гумирович) Тулеев родился 13 мая 1944 года в городе Красноводске (сейчас Туркменбаши) Туркменской ССР (Туркмения) в семье служащего. После окончания Тихорецкого железнодорожного техникума он поступает в Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог», в 1989 году заочно оканчивает Академию общественных наук.

Начало трудового пути

После окончания учебы в техникуме Тулеева направили в Сибирь, в железнодорожный поселок Мундыбаш Кемеровской области, там он работал дежурным по станции. Срочную службу будущий губернатор проходил в инженерно-саперных войсках Забайкальского военного округа, его военная профессия — сапер.

В 1969 году Тулеев получает должность начальника железнодорожной станции Мундыбаш Западно-Сибирской железной дороги. Через четыре года, в 1973-м, становится начальником железнодорожной станции Междуреченска. В Новокузнецке с 1978 года по 1985 год Тулеев работал сначала заместителем, затем начальником Новокузнецкого отделения Кемеровской железной дороги.

В 1985 году его назначают заведующим отделом транспорта и связи Кемеровского обкома партии, а в 1988 году — начальником Кемеровской железной дороги.

Политическая карьера

В 1990 году Тулеев избирается в Верховный Совет РСФСР по Горно-Шорскому национально-территориальному округу. С марта того же года — депутат Кемеровского областного Совета народных депутатов, затем Тулеев становится его председателем. На этой должности он проработал до октября 1993 года.

В 1991 году Тулеев выдвигает свою кандидатуру на пост президента России и занимает четвертое место из шести.

В 1993 году его избирают депутатом Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Кемеровской области. С 1994 года по июль 1996 года Тулеев возглавлял региональное Законодательное Собрание.

В 1996 году он снова принимает решение участвовать в президентских выборах, однако перед первым туром снимает свою кандидатуру в пользу лидера КПРФ Геннадия Зюганова. На выборах президента в 2000 году Тулеев стал четвертым из 11 претендентов.

В августе 1996 года он занимает должность министра РФ по сотрудничеству со странами СНГ.

Должность губернатора и отставка

В июле 1997 года указом президента Тулеев назначен главой администрации Кемеровской области. В октябре того же года он получает 95% голосов избирателей и становится губернатором Кузбасса. Должность главы региона Тулеев занимает более 20 лет, до апреля 2018 года.

В 2013-2016 года кузбасский губернатор фигурировал в десятке самых эффективных глав региона по версии «Фонда развития гражданского общества».

Ударом по его губернаторской карьере стал пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Тогда погибло 50 человек, среди которых было 37 детей. По данным следствия, в день пожара в ТЦ не работала пожарная сигнализация, а дежуривший охранник выключил систему противопожарной безопасности. Тулеев тогда допустил, что реальной причиной пожара мог оказаться поджог.

1 апреля 2018 года Тулеев подал в отставку с должности главы Кемеровской области.

«Считаю (отставку) для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя», — заявил он в видеообращении.

После этого он получает вакантный мандат в региональном парламенте, а через год становится председателем регионального Совет народных депутатов. Эту должность Тулеев занимал по сентябрь 2018-го.

В сентябре 2018 года Тулеев стал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО).

Научная деятельность и награды

В 2000 году Тулеев получил степень доктор аполитических наук. Кроме того, он является почетным профессором Улан-Баторского университета Монгольской академии наук. Бывшему губернатору принадлежат два патента на изобретение современных методов повышения эффективности погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожном транспорте.

Тулеев является полным кавалером Ордена «За заслуги перед Отечеством», он также награжден орденами Почета, Александра Невского, медалью Столыпина П. А. II степени и другими наградами.

Помимо этого, ему присвоены звания «Почетный шахтер», «Почетный железнодорожник». Тулеев — Почетный гражданин Кемеровской области, городов Новокузнецка, Междуреченска, Таштагола.

Операции на позвоночник

В 2011 и 2017 годах Аман Тулеев перенес две операции на позвоночник. После последнего вмешательства у него возникли осложнения и в июле 2017-го экс-губернатора доставили в Центральную клиническую больницу Управления делами президента в Москве. В августе того же года он вернулся в Кемерово и приступил к работе.