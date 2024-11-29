Вооруженные силы России в качестве ответной реакции нанесли ракетные удары по тем объектам, которые имеют отношение к военно-промышленному комплексу (ВПК) Украины. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, воздушный удар был ответом на двукратное использование украинскими силами американских дальнобойных ракет по целям на территории России.

«Воздушный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины и объектам, которые имеют прямое или косвенное отношение к обеспечению деятельности военно-промышленного комплекса Украины, был ответной акцией», — прокомментировал Песков (цитата по ТАСС).

Он также отметил, что практика российских ответных ударов будет продолжаться, если украинские Вооруженные силы продолжат использовать западные ракеты для атаки по территории России.

«В случае использования этих ракет каждый раз будет даваться соответствующий ответ. Вот эти действия осуществлялись с нашей стороны в русле этого ответа, и эта практика, как разъяснил вчера президент России, будет продолжаться», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Накануне президент России Владимир Путин во время заседания с лидерами ОДКБ прокомментировал российские удары по территории Украины. Он отметил, что в ночь на 28 ноября российская армия нанесла комплексный удар по украинским объектам с применением 90 ракет и 100 беспилотников, поражено 117 целей. По словам президента, это было ответом «на продолжение ударов ракетами ATACMS по территории России».

Также президент допустил, что российские силы могут применить новейшую баллистическую ракету «Орешник» по центрам принятия решений в Киеве.

Президент США Джо Байден назвал ответные российские удары «ужасающими» и «возмутительными». Американский лидер пообещал и дальше поддерживать Украину, а также передать ей новую партию дальнобойных ракет.