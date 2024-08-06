Москва объявила персоной нон грата сотрудника посольства Молдовы в России в ответ на аналогичные действия Кишинева. Об этом сообщили в российском МИД.

Ведомство вызвало временного поверенного в делах Молдовы Александра Кетрару днем 6 августа. Дипломату вручили протестную ноту «в связи с продолжающимися недружественными по отношению к России шагами официального Кишинева».

«А. Кетрару вручена нота Министерства о том, что в качестве ответной меры на ничем не мотивированное решение молдавских властей от 1 августа с.г. объявить «persona non grata» сотрудника Посольства России в Молдавии», — говорится в сообщении ведомства.

В четверг, 1 августа, МИД Молдовы вызвал посла России Олега Васнецова. Ему вручили ноту о признании сотрудника российского посольства в Кишиневе персоной нон грата.

В ведомстве пояснили, что молдавские власти получили некие данные, свидетельствующие о том, что российский дипломат якобы вел на территории Молдовы некую деятельность, «несовместимую с дипломатическим статусом». По словам Васнецова, речь шла о помощнике военного атташе посольства России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Москва собирается ответить Кишиневу.

Решению молдавских властей предшествовало задержание начальника юридического департамента парламента Молдовы Иона Крянгэ и одного из сотрудников Пограничной полиции аэропорта Кишинева.

Спецслужбы Молдовы предположили, что Крянгэ встречался с сотрудником российского посольства и за денежное вознаграждение передавал ему некую информацию. Молдавские СМИ уточняли, что оба задержанных чиновника якобы встречались с заместителем военного атташе России в Молдове.