Американский хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» выдвинул своего капитана Александра Овечкина на получение престижной премии НХЛ «Билл Мастертон Трофи». Приз ежегодно вручается игроку, который «наилучшим образом продемонстрировал упорство, спортивное мастерство и преданность хоккею», сообщает The Hockey News.

На получение награды каждая команда выдвигает по одному кандидату. Премия была учреждена в 1968 году, ее назвали в честь Уильяма Джона Мастертона, который скончался в возрасте 29 лет из-за тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной во время матча.

Россияне ранее эту награду не получали. Одним из его конкурентов станет россиянин Иван Федотов — вратарь «Филадельфии Флайерз».

Последним игроком «Вашингтон Кэпиталз», который выигрывал этот приз, был вратарь Жозе Теодор в 2010 году.

6 апреля Овечкин стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ после того, как побил державшийся десятилетиями рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по количеству забитых шайб. На счету россиянина их 895.

За «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин выступает с 2005 года. Трижды он признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз — лучшим снайпером, трижды завоевывал приз «Тед Линдсей эворд» как лучший хоккеист сезона (по мнению игроков), один раз получил «Арт Росс трофи» как лучший бомбардир регулярного чемпионата. В 2018 году Овечкин в составе «Вашингтон Кэпиталз» выиграл Кубок Стэнли.

Церемония вручения наград НХЛ 2025 года состоится в июне.

Депутат Госдумы и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ранее заявил RTVI, что наблюдал за достижениями Овечкина с детства, но не ожидал, что из него «вырастет такая глыба хоккея». Он назвал НХЛ «лигой номер один, которая впитывает в себя лучших хоккеистов мира из разных стран».