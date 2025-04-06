Рекорд российского хоккеиста Александра Овечкина, который забросил 895 шайб в НХЛ и превзошел по количеству голов за карьеру канадца Уэйна Гретцки, будет невозможно побить еще долгие годы. Такое мнение высказал RTVI депутат Госдумы, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

«В хоккее сегодня НХЛ — это топ, топ-дивизион мирового хоккея. Я думаю, что его рекорд будет держаться еще многие годы, трудно будет его побить», — сказал он.

Отвечая на вопрос, вызывает ли зависть триумф Овечкина, Третьяк признал, что «каждый хоккеист хочет быть таким, но не всем это дано», однако в этом случае зависть можно заменить на гордость.

«Зависть — это не то чувство. Мне кажется, наоборот — можно гордиться, можно заменить зависть и гордиться тем человеком, которого ты знаешь, за которого ты болеешь, который представляет нашу страну, представляет хоккей. Поэтому мы все не завидуем, а гордимся им», — заявил депутат.

Третьяк отметил, что знает Овечкина с малых лет, поддерживает очень хорошие отношения с ним и его семьей и гордится этим знакомством. Как рассказал депутат, отец хоккеиста Михаил Овечкин был его помощником в Госдуме, а мать Татьяна Овечкина — олимпийская чемпионка по баскетболу. «Поэтому эта семья мне близка», — пояснил Третьяк.

Напомним, Овечкин побил снайперский рекорд Гретцки по количеству забитых в матчах НХЛ шайб 6 апреля на встрече его команды «Вашингтон Кэпиталз» с «Нью-Йорк Айлендерс», причем на воротах противника стоял его соотечественник Илья Сорокин. В первом тайме, до того как был побит рекорд, команда Овечкина проигрывала 2:0. После того, как россиянин забил 895-ю шайбу, игра была приостановлена, чтобы все могли его поздравить.

Комментируя матч, по итогам которого Овечкин повторил рекорд Гретцки, Третьяк назвал россиянина «глыбой хоккея». Сам Гретцки заявил, что его дед был с русскими корнями, поэтому обрадовался бы, узнав о победе Овечкина.

39-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сравнялся по числу заброшенных шайб с Гретцки в домашнем матче против «Чикаго Блэкхокс», где россиянин оформил дубль. Встреча закончилась со счетом 5:3 в пользу «Вашингтона». На следующей же игре, 5 апреля, он побил этот рекорд, остававшийся непревзойденным в течение 26 лет. Свою 894-ю шайбу 38-летний Гретцки, игравший за «Нью-Йорк Рейнджерс», забросил 29 марта 1999 года.