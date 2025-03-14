Президент Александр Лукашенко, который находится в Москве с официальным визитом, дал интервью ведущей ВГТРК Ольге Скабеевой, в котором рассказал о «тайных» звонках президенту России Владимиру Путину из Украины и из-за рубежа, дал прогнозы относительно мирного соглашения, оценил угрозу «большой войны» в Европе через пять лет, а также раскрыл детали о контактах с Украиной через «окна» на границе. RTVI собрал его высказывания.

О «тайных» звонках Путину

Президенту России поступали звонки из Украины и от зарубежных представителей, это была непубличная договоренность, заявил президент Беларуси. Отвечая на вопрос, есть ли в Евросоюзе и на Украине договороспособные политики, Лукашенко заявил, что таких нет, но «мы все равно разговариваем с ними».

«Надо разговаривать с теми, кто этого хочет. Мы не видим страстного желания разговаривать с нами, с Россией и так далее. Хотя, я не буду говорить — пусть Владимир Владимирович [Путин] скажет — он разговаривал с ними, они ему звонили, рассказывали. Он разговаривал с некоторыми. Это непубличная была договоренность, что они будут говорить», — сказал Лукашенко.

Со слов белорусского лидера, Путин сам рассказывал ему об этих контактах. Лукашенко предположил, что президент России сам «рискнет и скажет, кто звонил».

«Они такие пропагандисты, <…> но под одеялом, под покровом идут, как всегда обычно это бывает, хитросплетения, какие-то идут разговоры и переговоры», — заявил Лукашенко.

Скабеева предположила, что это «шевеления по свержению» президента Украины Владимира Зеленского. Лукашенко не прокомментировал ее замечание. Назвав Зеленского Володей, белорусский лидер отметил, что тот ему «как сын был, а поступил как гнида».

О перемирии

Лукашенко отметил, что вокруг предложения объявить 30-дневное перемирие на Украине возникает много вопросов, и повторил свое мнение о том, что у США нет «четко очерченного» плана урегулирования. По мнению белорусского президента, американские представители «щупают почву» и в результате хотят «начертать какой-то план действий».

На вопрос о том, чувствует ли Лукашенко «подвох» или, по его мнению, «пахнет миром», белорусский лидер выразил убежденность, что «пахнет миром».

«Я думаю, что в этом году нам удастся что-то сделать, остановить ее [войну]. И не только здесь, но и <…> на Ближнем Востоке», — сказал Лукашенко.

Он свою уверенность тем, что президент США Дональд Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира, а также тем, что американский лидер объявил урегулирование на Украине одним из главных направлений во внешней политике США.

Лукашенко считает, что с американской стороны в вопросе разрешения конфликта «подвоха нет, но верить нельзя».

«Факты на стол. Будем смотреть эти конкретные факты и принимать решение, чтоб не надули, как Путин говорит, как в прежние времена. <…> Мы же уже наелись этого всего», — сказал Лукашенко.

О будущей войне в Европе

Белорусский лидер не согласился с опасениями Запада по поводу вероятной «большой войны» в Европе через пять лет. «Я вам скажу, что никакой войны Путин и руководство России не планирует. И никакой войны через пять лет не будет, понимаешь, мы наелись на этом примере [Украины]», — заявил президент Беларуси.

Он предположил, что на Западе делают подобные заявления, «чтобы напрягать ситуацию» и в связи с планами создания армии, но «надо же оправдать перед людьми армию европейскую». Он также связал заявления об угрозе военных действий с возможным выходом США из НАТО.

«Это дымовая завеса в средствах массовой информации, что мы тут собираемся нападать. Слушайте, ну если б собирались, то я бы точно знал, потому что вся операция <…> шла бы через нас. <…> Мы никогда не планировали никакого нападения на Европу, и они это прекрасно знают», — сказал Лукашенко.

Об «окнах» на границе с Украиной и их использовании

Отвечая на слова Скабеевой о том, что Украина укрепляет границу с Беларусью, опасаясь нападения, Лукашенко заявил, что через границу «не пройдет ни петух, ни курица», поскольку со стороны Украины там все «заминировали и забаррикадировали».

Несмотря на это, по его словам, на границе есть «окна, через которые мы сотрудничаем с украинцами».

«Мы, россияне и они с нами. Обмен погибшими — сотнями, обмен военнопленными — сотнями, обмен израненных, оторванные руки, ноги сюда привозят, к нам под Гомелем. <…> То есть эта граница живет и процветает, и все больше и больше украинцы с россиянами работают через нас, через Беларусь. Мы этому способствуем», — сказал Лукашенко.

По его словам, украинская сторона также предложила создать на территории Беларуси лагеря для военнопленных.

«Да, граница там забаррикадирована очень сильно, мы это знаем, заминирована везде. Они боятся давно, что мы ввяжемся в эту войну. Но мы четко следуем тренду на мир, у нас нет планов нападать на Украину. Сейчас это было даже непорядочно с нашей стороны», — заявил белорусский лидер.

О шансах Зеленского на выборах

Лукашенко назвал выборы на Украине внутренним делом страны и выразил уверенность, что «люди сами разберутся». При этом он призвал «не педалировать тему», что ее обсуждение «чуть-чуть, но усиливает» поддержку Зеленского.