Президент Беларуси Александр Лукашенко, находящийся в Москве с официальным визитом, 14 марта выступил в Совете Федерации. Его речь продлилась более полутора часов и часто прерывалась аплодисментами сенаторов. Лукашенко высказался о мирном урегулировании на Украине, перспективах Союзного государства, уделил особое внимание общей валюте, сотрудничеству в сфере обороны и энергетики. Главные заявления Лукашенко — в материале RTVI.

Мирные инициативы США по Украине

Предложения США по урегулированию конфликта на Украине вселяют надежду, но Россия и Беларусь не должны позволить Западу «обвести себя вокруг пальца», как это уже было после распада СССР, убежден Лукашенко.

«Мы должны стоять на своем, мы за мир, но должны видеть свои интересы <…> Мы увидели, что дружеской поддержки от Запада ожидать не стоит. <…> Скорее при любом удобном случае поставят подножку и предадут, не задумываясь», — заявил Лукашенко.

Он считает, что предложения США по урегулированию украинского кризиса весьма противоречивы, и российское руководство разумно ведет себя в этих условиях.

«Я уверен, что у американцев нет никакого плана. Да, [президент США] Дональд [Трамп] хочет остановить войну. Если он искренен — спасибо. <…> Идет зондаж. Это похоже на Дональда Трампа и его ребят. <…> И начинается: утром одно заявление, вечером другое, в обед третье. И одно опровергает другое. Попробуй разобраться. <…> Руководство России очень правильно поступает. Наблюдаем. Работаем, как говорят чекисты, на прием пока. Потом мы ответим», — сказал Лукашенко.

«Орешник» и общая оборона

Лукашенко заявил, что в Беларуси уже изготовлено несколько пусковых установок для размещения российских ракетных комплексов «Орешник».

«Мы давно производим эти пусковые установки, ракета российская. Несколько ракет [будет поставлено в Беларусь], а пусковые установки мы сделаем. <…> Не буду говорить сколько, но мы уже создали эти пусковые установки», — рассказал Лукашенко.

«Сегодня в нашем арсенале региональная группировка войск Беларуси и России и единая региональная система противовоздушной обороны. Нам передано тактическое ядерное оружие. Скоро на вооружение белорусской армии поступят новейшие комплексы гиперзвукового оружия “Орешник”», — отметил глава республики.

По его словам, с принятием военной доктрины и договора о взаимных гарантиях безопасности Россия и Беларусь «вышли на беспрецедентный уровень стратегического партнерства и координации действий в военной сфере». Лукашенко также поблагодарил российских парламентариев за ратификацию договора о гарантиях безопасности.

Будущее Союзного государства

Лукашенко исключил вхождение Беларуси в состав России в ближайшей перспективе.

«Все подходят по старинке и в Беларуси, и в России: вот союз Беларуси и России, Союзное государство, где оно, когда это будет? <…> Беларусь войдет в состав России? Это вряд ли будет в ближайшее время, и если мы будем в этом плане ломиться в эту открытую дверь, мы погубим все, что мы сделали. <…> Надо идти step by step [шаг за шагом — прим. RTVI]», — сказал Лукашенко.

Формат Союзного государства России и Беларуси перспективен и продуктивен, заявил президент республики. По его словам, этот формат в полной мере обеспечивает безопасность в широком смысле — от экономической и информационной до военной, а также демонстрирует высокий уровень кооперации на фоне логистических сбоев и проблем с финансовыми расчетами.

«Суть реализуемой модели Союзного государства заключается в углубленной интеграции, в стремлении к созданию единого экономического пространства с сохранением политического суверенитета каждой из стран», — пояснил Лукашенко.

Он посоветовал сенаторам «опираться на земные земные потребности» и «идти от земли», тогда «меньше будет ошибок».

«Рад, что наконец мы пришли к общему пониманию, что без построения рабочего базиса, экономики, объединенных рынков, первичных энергоресурсов не может быть эффективного движения вперед в вопросах дальнейшей интеграции», — добавил он.

Единые парламент и валюта

Россия и Беларусь могут прийти к единому парламенту, если будут к этому готовы, считает Лукашенко. При этом он высказался против введения единой валюты.

«Помните, все кричали: давай единую валюту? Я сказал Владимиру Владимировичу [Путину]: давай поручим специалистам национальных банков, пусть они сядут и внесут нам предложение. Через несколько месяцев предложение: ни в коем случае. И первыми об этом сказали в Центральном банке России», — напомнил Лукашенко.

По его мнению, момент, когда можно было сделать единую валюту, упущен.

Единый рынок нефти и газа

Лукашенко призвал двигаться по пути единого рынка нефти и газа, но при этом разбавить монополию.

«Мы подписали договор о формировании объединенного рынка электрической энергии. Это хороший шаг. Ну а дальше двигаться? Что вы держитесь за нефть, газ особенно же, у вас же девать их некуда! И смотрю, так, уцепились. Ну, давайте договариваться», — предложил Лукашенко.

Он заявил, что Беларусь хотела бы выбирать, с кем сотрудничать.

«Может, мы нефть будем покупать не у [главы «Роснефти» Игоря] Сечина — это не надо показывать, Игорь обидится и навсегда обидится. Может, “Татнефть”? <…> Сечин всю свою нефть перерабатывает, занял весь завод в Мозыре <…> и перерабатывает только он. Ну, если монополизм такой со стороны конкретного предприятия — это плохо, мы должны на рыночных условиях, как по электроэнергии, это сделать», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что правительства России и Беларуси не могут решить эту проблему «даже сейчас, когда мы спиной к спине стоим и отстреливаемся на определенных позициях», и предложил делать дальнейшие шаги в этом направлении.

Вторая АЭС в Беларуси

Беларусь попросила Россию построить вторую АЭС, ее можно разместить в восточной части республики, заявил Лукашенко. «В случае чего» электростанция позволит обеспечить электричеством Брянскую область и новые регионы России, пояснил президент Беларуси.

По его словам, у республики есть специалисты, чтобы построить АЭС самостоятельно, за исключением турбины и реактора, которые производятся в России. Кроме того, по его словам, Беларусь совместно с Россией прорабатывает возможность создания ядерных центров и технологий.

Смена власти в Беларуси

Лукашенко призвал сделать процесс белорусско-российской интеграции необратимым.

«Мы этот путь пройдем достойно, и вы не парьтесь по поводу того, что вот Лукашенко поменял правительство, тот был хороший, этот плохой. Слушайте, ну поменял я, что это — неконституционно, незаконно сделал? Зачем поднимать эту бурю?» — заявил президент республики.

Комментируя назначение новым премьер-министром Беларуси Александра Турчина, Лукашенко заявил, что в правительство пришли «толковые министры», представляющие «исключительно новое поколение». «Я это обещал. Ну, мы же не вечные. Вот поэтому я поставил задачу определенную», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что не собирался выдвигаться на президентские выборы, но «целая буря поднялась». По словам главы республики, спикер Совфеда Валентина Матвиенко «была тоже сторонницей того, чтобы я не сбежал в сторону».

«Но было четко сказано всему нашему народу: за пять лет мы должны подготовить новое поколение, и я многое сделал для того, чтобы прокатать некоторых губернаторами по земле. Простите меня, говорю: по говну вы должны походить, чтобы понимали запах его», — сказал президент Беларуси.

Президентские выборы в Беларуси прошли 26 января 2025 года. Александр Лукашенко избирался на седьмой срок и победил, набрав 86,82% голосов.

Об угрозах Запада арестовать грузы на Балтике

На фоне угроз стран Запада и Балтии арестовывать грузы в Балтийском море, Лукашенко и Путин обсудили возможное сопровождение грузов военными кораблями.

«Обсуждали мы с Путиным и вот эти запугивания <…>. Я говорю: ну что, Владимир Владимирович, остается одно — будем сопровождать военными кораблями. А как иначе?» — сказал Лукашенко.

Белорусская многовекторность и душа

Лукашенко отверг обвинения в том, что Беларусь якобы дрейфует в сторону Запада, и заявил, что республика всегда будет вместе с Россией.

«Беларусь никогда не позволит нанести удар в спину своему старшему брату, русскому человеку, имею в виду россиян. Не изменяем мы этому обещанию, и сегодня, надежно защищая и оберегая наш союз, мы не дрейфуем ни в одну сторону, ни в другую», — заявил президент.

Он добавил, что Беларусь «всегда проводила» и проводит многополярную внешнюю политику и этим ничем не отличается от России. Республика заинтересована в сотрудничестве со странами СНГ, ШОС и БРИКС, хочет торговать с государствами Азии, Африки, Латинской Америки, быть в добрых отношениях с Европой и США.

«Но всегда нашим главным приоритетом были и будут наши особые, близкие отношения с вами, с Россией. А на любые претензии о нашей поддержке вам я неизменно отвечаю: если нам придется выбирать, мы всегда будем на стороне нашей России», — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что Россия «никогда не потеряет Беларусь, если почувствует душу белорусского народа». «Я знаю, они это хорошо чувствуют. Если будет так, то Беларусь будет, как в трудные времена, вместе с россиянами, вместе с РФ», — сказал Лукашенко. Он также заверил, что в республике нет русофобии, а россиянам живется в Беларуси «не хуже, чем в самой России».