Действующий глава Беларуси Александр Лукашенко, согласно предварительным данным Центризбиркома, переизбран на седьмой президентский срок. За него проголосовали 86,82% белорусов.

Итоговая явка на выборах Беларуси составила 85,7%. По предварительным данным Центризбиркома, остальные голоса распределись таким образом:

лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич — 2,02%,

предприниматель Анна Канопацкая — 1,86%,

первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Сергей Сыранков — 3,21%,

лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк — 1,74%,

против всех проголосовали 3,60 %.

Глава МВД Беларуси Иван Кубраков заявил, что прошедшие выборы стали самыми спокойными за всю историю страны. По его словам, нарушений общественного порядка в местах проведения избирательной кампании не зафиксировано.

Министр также поблагодарил соотечественников за правопослушное поведение.

«Несмотря на то, что из-за границы пытаются исказить ситуацию — таких спокойных выборов, избирательных кампаний у нас еще не было!», — говорится в сообщении пресс-службы МВД республики.

Кубраков также выразил благодарность сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск МВД.

Президент Беларуси избирается на пять лет. Кандидат считается избранным, если за него отдали голоса более половины граждан, принявших участие в голосовании. На предыдущих выборах в 2020 году Лукашенко, согласно официальным данным, набрал 80,1%. Он бессменно возглавляет Беларусь с 1994 года.

Накануне выборов в республике Европарламент принял резолюцию, в которой призвал ЕС не признавать результаты голосования и считать их фальсифицированными. Лукашенко заявил, что ему «абсолютно фиолетово», признает ли Евросоюз выборы в Беларуси или нет — «главное, чтобы белорусы признали эти выборы и спокойно они завершились».