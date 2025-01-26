В Беларуси 26 января проходит основной день голосования на выборах президента. Участки для голосования открылись по всей стране в 8 утра и будут работать до 20 часов. Помимо действующего президента Александра Лукашенко, который идет на седьмой срок, в выборах участвуют еще четыре кандидата. Двое из них уже признали победу Лукашенко. RTVI собрал главное о кампании.

Накануне, 25 января, в республике завершилось досрочное голосование, проходившее с 21 января. По данным белорусского Центризбиркома, за пять дней проголосовали 41,81 % граждан, включенных в списки. Белорусские СМИ называют это рекордом.

Самая высокая явка зафиксирована в Могилевской и Минской областях — 42,95% и 42,68% соответственно. Замглавы администрации президента Владимир Перцов назвал высокую явку «показателем консолидации всего белорусского общества».

В президентских выборах участвуют пять человек:

действующий глава государства Александр Лукашенко;

председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич;

председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк;

предприниматель, бывший депутат палаты представителей Анна Канопацкая;

первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Сергей Сыранков.

Президент Беларуси избирается на пять лет. Кандидат считается избранным, если за него проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании. Предварительные результаты выборов будут объявлены в ночь на 27 января.

Предыдущие президентские выборы в Беларуси прошли в августе 2020 года. По данным ЦИК, Лукашенко тогда набрал 80,1% голосов. За его главного оппоннента Светлану Тихановскую, которая выдвигалась вместо своего арестованного мужа — оппозиционного блогера Сергея Тихановского, — проголосовали 10,1%. Оппозиция и зарубежные наблюдатели заявили о фальсификации выборов. В стране несколько месяцев проходили массовые акции протеста, многие участники которых были арестованы и до сих пор отбывают сроки.

Одним из новшеств выборов 2025 года стало отсутствие участков для голосования за рубежом. Председатель ЦИК Игорь Карпенко объяснил это «отсутствием мер по безопасности» на участках в других государствах и сокращением численности работников дипкорпуса.

Для граждан Беларуси, постоянно проживающих за рубежом и состоящих на консульском учете, открыты шесть участков в Минске и областных центрах. По словам Карпенко, на выборы президента приехали белорусы из 11 стран: России, Германии, Италии, Литвы, Польши, Украины, США, Великобритании, Грузии, Франции и Бельгии.

Кандидаты

Александр Лукашенко, который управляет Беларусью с 1994 года и переизбирается на седьмой срок, неоднократно утверждал, что не «держится за власть». В 2021 году он уверял, что не будет участвовать в следующих президентских выборах, однако в начале 2024 года заявил о своем выдвижении. Лукашенко объяснил, что покидать пост в такой момент будет «равнозначно предательству». В январе он повторил, что не держится за власть, и пообещал «сделать все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению».

Анна Канопацкая баллотировалась в президенты Беларуси в 2020 году и набрала 1,68 %. Предпринимательница не признала итоги выборов и пыталась оспорить их в Верховном суде. В одном из интервью перед нынешними выборами Канопацкая заявила о необходимости вести диалог с властью, а не давить на нее извне. Комментируя помилования участников протестов 2020 года, она выразила мнение, что это «не заслуга покинувшей страну оппозиции», а «добрая воля государства», которая «способствует согласию в обществе».

Олег Гайдукевич в 2020 году выдвигал свою кандидатуру, но позже отказался от участия в выборах в пользу Лукашенко и стал его доверенным лицом. Накануне основного дня голосования Гайдукевич назвал очевидной победу действующего белорусского лидера, назвав его «объединяющей фигурой».

Уверенность в победе Лукашенко выразил и кандидат от коммунистов Сергей Сыранков. Он заявил, что Коммунистическая партия выступает за преемственность курса Лукашенко, понимает, «кто будет победителем этой гонки», и «всецело это поддерживает». Целью своего выдвижения Сыранков назвал внутрипартийную консолидацию и углубление социалистических преобразований Лукашенко.

Александр Хижняк ― первый кандидат в президенты от Республиканской партии труда и справедливости c 1994 года. Он признавался в интервью, что выбрал эту партию «не по медийности, не по анализу каких-то упоминаний о ней», а «по названию». Хижняк идет на выборы с программой «Беларусь-2030: преемственность, стабильность, развитие». Выдвижение в президенты он объяснил желанием «представить обществу программу и реализовать предложения на законодательном уровне».

Что говорят о белорусских выборах в России и за рубежом

Председатель ЦИК России Элла Памфилова назвала работу избирательных участков в Беларуси «блестяще организованной», а также выразила уверенность, что члены избиркомов «готовы к разного рода провокациям и дадут им достойный отпор». Зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев оценил организацию выборов в Беларуси на «пять с плюсом».

Европарламент накануне голосования принял резолюцию, в которой призвал ЕС не признавать результаты выборов в Беларуси и считать их фальсифицированными. Депутаты заявили, что, в отличие от 2020 года, на нынешних выборах баллотируются только «формальные “кандидаты”». Резолюция призывает государства ЕС не признавать легитимность Александра Лукашенко в случае его победы.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала выборы в Беларуси «вопиющим оскорблением демократии» и заявила об отсутствии легитимности у Александра Лукашенко.

В МИД Беларуси заявили, что Евросоюз уже заготовил заявление Евросоюза о непризнании президентских выборов в республике, и назвали это «грубейшим вмешательством в электоральные процессы суверенного государства».

Лукашенко на пресс-конференции 26 января назвал заявления ЕС о выборах в Беларуси «пресмыканием перед старшими братьями в Вашингтоне». Он добавил, что ему «фиолетово», признает ли Евросоюз выборы или нет — главное, чтобы их признали граждане самой республики.

«Поверьте, мне это абсолютно фиолетово, вы признаете наши выборы или нет. Мне главное, чтобы белорусы признали эти выборы и спокойно они завершились, как начались», — сказал действующий белорусский лидер.

Администрация экс-президента США Джо Байдена заявила, что выборы в Беларуси «не могут быть свободными и справедливыми в нынешней репрессивной обстановке в стране». Соответствующее заявление бывшего госсекретаря Энтони Блинкена было опубликовано на сайте Госдепартамента, но после прихода новой администрации Дональда Трампа исчезло.

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека и Парламентской ассамблее (БДИПЧ) в начале января опубликовало заявление, выразив «глубокое сожаление» из-за того, что государства — участники ОБСЕ не приглашены наблюдать за выборами в Беларуси.

«Отсутствие сотрудничества со стороны Беларуси еще больше подрывает дух доверия, лежащий в основе ОБСЕ, а отсутствие прозрачности в еще большей степени подрывает веру в избирательную систему Беларуси», — отметили в организации.

17 января МИД республики сообщил, что приглашение направлено. В БДИПЧ его назвали запоздалым, отметив, что это не позволяет получить доступ к ключевым этапам избирательного процесса и делает невозможным полноценное наблюдение.

Глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что МИД республики еще в ноябре контактировал с представителями БДИПЧ, но они «и не собирались сюда приезжать».

«Все тексты у них были заготовлены и согласованы заранее о непризнании наших выборов. Поэтому мы относимся к этому спокойно», — сказал Крутой.

По данным белорусского ЦИК, на выборах аккредитовано более 480 наблюдателей, в том числе из СНГ, Межпарламентской ассамблеи СНГ и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Всего в иностранном наблюдении представлено 52 страны, включая 17 европейских стран, а также государства Африки, Латинской Америки, Азии и СНГ, рассказал глава Центризбиркома Игорь Карпенко.