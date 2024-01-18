Пакистан атаковал объекты на иранской территории, передает высокопоставленный источник AFP в пакистанской разведке. По данным иранского агентство IRNA, взрывы произошли в нескольких районах округа Сераван, который расположен в провинции Систан и Белуджистан на границе с Пакистаном.

«Я могу только подтвердить, что мы нанесли удары по антипакистанским боевым группам», — сообщил источник AFP. Он также добавил, что заявление правительства будет сделано позже утром 18 января.

Иранское агентство IRNA пишет о взрывах в нескольких районах округа Сераван, который расположен в провинции Систан и Белуджистан на границе с Пакистаном. Позже агентство Мехр сообщил о гибели трех женщин и четырех детей.

По словам заместителя губернатора области по вопросам безопасности Алиреза Мархамати, силовые структуры приступили к расследованию.

В Министерстве иностранных дел Пакистана заявили, что армия страны предприняла серию «высокоскоординированных и целенаправленных высокоточных военных ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Сиестан-о-Белуджистан». По данным ведомства, в ходе разведки были убиты несколько террористов.

«Пакистан полностью уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран. Единственной целью сегодняшнего действия было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов Пакистана, которые имеют первостепенное значение и не могут быть поставлены под угрозу», — сказано в сообщении МИД.

Министерство подчеркнуло, что Пакистан, будучи ответственным членом международного сообщества, поддерживает принципы и цели Устава ООН, включая территориальную целостность и суверенитет государств-членов.

«Руководствуясь этими принципами и осуществляя свои законные права в рамках международного права, Пакистан никогда не допустит, чтобы его суверенитет и территориальная целостность были поставлены под сомнение, ни под каким предлогом или обстоятельствами», — добавили в МИД.

16 января Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) впервые нанес удары по двум штабам террористической группировки «Джейш аль-Адл» («Армия справедливости»), которые располагались на территории Пакистана.

До этого в ночь с 15 на 16 января Иран атаковал объекты в Ираке и Сирии. КСИР нанес удары баллистическими ракетами по базам в районе Иракского Курдистана и севера Сирии, в том числе атаковали позиции боевиков «Исламского государства»* (ИГ*). Взрывы прогремели и возле объектов США в Ираке — недалеко от консульства в Эрбиле и американских военных баз.

*запрещенная в России террористическая организация