Иранский корпус стражей Исламской революции (КСИР) в ночь на 16 января нанес удары баллистическими ракетами по нескольким целям в Ираке и Сирии, сообщают Reuters и Al Jazeera. По утверждению иранских сил, были атакованы в том числе американские объекты в Ираке, а также цели в Сирии, связанные с группировкой «Исламское государство»*. В США атаку Ирана назвали «безрассудной и неточной».

На какие цели была направлена атака

В Ираке удары пришлись близ американских объектов, в том числе консульства и военных баз в городе Эрбиль — административном центре Иракского Курдистана (автономный регион на севере страны). В сообщениях КСИР утверждается, что атака была произведена по «шпионским центрам» и «местам скопления антииранских террористических групп». В частности, иранские силы заявляют, что с помощью баллистических ракет был нанесен удар по штаб-квартире израильской спецслужбы «Моссад».

Как пишет Reuters, что взрывы были слышны в 40 км к северо-востоку от Эрбиля, где находится посольство США. ABC News со ссылкой на источник в иракских силах безопасности передает, что в этом районе были атакованы восемь целей.

В Белом доме заявили, что объекты, относящиеся к дипмиссии, повреждений в результате удара не получили. Жертв среди американских граждан нет, сообщили в Госдепе.

По данным местных властей, четверо местных жителей были убиты, шестеро получили ранения. По данным Reuters, среди убитых числятся курдский бизнесмен-миллионер Пешрав Дизаи (владелец Falcon Group, которая строит в Эрбиле элитную недвижимость) и несколько членов его семьи. Также агентство со ссылкой на источники сообщает, что одна ракета упала на дом высокопоставленного офицера иракской разведки, другая поразила центр спецслужб.

После атаки аэропорт в Эрбиле остановил свою работу. ABC News пишет, что силы западной коалиции сбили над ним три дрона.

Кроме того, были нанесены удары по позициями боевиков «Исламского государства»* в сирийской провинции Идлиб. В КСИР указали, что эта атака стала ответом на «последние преступления террористических групп, которые несправедливо сделали мучениками группу наших дорогих соотечественников в Кермане и Раске».

В начале января в городе Керман на юго-востоке Ирана произошли взрывы рядом с кладбищем, где проходили траурные шествия в память о гибели генерала Касема Сулеймани. В результате погибли более 100 человека, свыше 140 пострадали. Ответственность за это произошедшее взяло на себя «Исламское государство»*.

Иран уже наносил удары по северному Иракскому Курдистану, обосновывая это тем, что район используется в качестве плацдарма для иранских сепаратистских группировок, а также агентов Израиля.

Ирак и США осудили иранскую атаку

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон назвала атаку Ирана по объектам в Ираке и Сирии «безрассудной и неточной».

«Мы находимся в контакте с высокопоставленными иракскими чиновниками, а также с должностными лицами Курдистана», — добавила она.

Также Уотсон заверила, что США поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Ирака.

Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани в своем заявлении осудил атаку Ирана на Эрбиль и назвал ее «преступлением против курдского народа».

«Четкий сигнал Израилю»

Агентство dpa отмечает, что ранее Иран еще не бил своими ракетами на столь большое расстояние. По независимым оценкам, они смогли пролететь более 1,2 тыс. километров. В сообщении агентства отмечается, что это «четкий сигнал Израилю» о том, что Иран имеет техническую возможность ударить и по его территории. Иран поддерживает ХАМАС в военном противостоянии с Израилем. Тегеран обвиняет Вашингтон в поддержке израильских властей и причастности к военным преступлениям в секторе Газа. Ранее Иран угрожал напрямую вмешаться в палестино-израильский конфликт. Кто еще может вступить в войну: боевые потенциалы Израиля, ХАМАС и их соседей в инфографике RTVI

Иранскими «прокси» считаются в том числе йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы), представители которого с ноября 2023 года атакуют гражданские суда в Красном море. В ответ на это США и Великобритания при поддержке международной коалиции в ночь на 12 января нанесли удары по позициям хуситов в Йемене. Целями стали более 60 объектов, в том числе командные пункты, радары, системы ПВО, склады и места запуска беспилотников и ракет. В ночь на 13 января США нанесли удар по радару хуситов.

*запрещенная в России террористическая группировка