США в ночь на субботу, 13 января, нанесли новый удар по объектам хуситов в Йемене. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

«В 3:45 утра (по времени Саны) 13 января вооруженные силы США нанесли удар по радару хуситов в Йемене», — говорится в заявлении CENTCOM в соцсети X (бывший Twitter).

Как отметили в командовании, удар был нанесен авианосцем USS Carney с использованием ракет наземного базирования «Томагавк» и стал продолжением атак 12 января, направленных на «снижение способности хуситов атаковать морские суда, включая коммерческие».

«Эти удары не связаны с операцией Prosperity Guardian, оборонительной коалицией из более чем 20 стран, действующей в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе», — добавили в CENTCOM.

Неназванный американский чиновник сообщил телеканалу CNN, что новые удары были «гораздо меньшими по масштабу», чем нанесенные предыдущей ночью. По словам собеседника телеканала, США действовали в одностороннем порядке.

В ночь на 12 января США нанесли массированные удары по объектам хуситов в Йемене совместно с Великобританией и при поддержке Нидерландов, Канады, Австралии и Бахрейна. Удары с использованием более 150 боеприпасов были нанесены по 28 объектам, сообщил начальник оперативного управления комитета начальников штабов США генерал-лейтенант Дуглас Симс.

В результате 73 авиаударов погибли пять хуситов, заявили члены движения. Как отмечает Reuters, хуситы пригрозили нанести ответный удар и продолжить атаки на суда, направленные, по их словам, на поддержку палестинцев в войне Израиля с ХАМАСом.

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Американский президент Джо Байден отмечал, что удары по позициям хуситов были нанесены в ответ на «беспрецедентные атаки» в Красном море. По словам Байдена, США и их партнеры «не позволят враждебным субъектам ставить под угрозу свободу судоходства на одном из наиболее важных коммерческих маршрутов в мире». В заявлении британского премьера-министра Риши Сунака удары коалиции по Йемену названы «самообороной».

Действия США осудили в России, Иране и Турции. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что авиаудары по Йемену — это «очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей».