Американские и британские ВС в ночь на пятницу, 12 января, нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Россия осудила произошедшее, а американские законодатели выступили с неоднозначными. RTVI собрал реакции представителей международного сообщества на удары по Йемену.

Российские официальные лица

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

Мы их [удары] осуждаем. Вы знаете, что была принята резолюция [в Совбезе ООН], мы воздержались.

Страны, которые нанесли удар, они пытались свои действия подвести под международную правовую основу. Эта попытка не увенчалась успехом, ибо принятая резолюция не предоставляет никакого права наносить удары и, соответственно, с тчочки зрения международного права они являются нелегитимными. Вот какова наша позиция.

Что касается самих ударов, которые хуситы наносили по торговым судам, то мы неоднократно призывали хуситов отказаться от подобной практики и считаем ее чрезвычайно неверной.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова:

Авиаудары США по Йемену — очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей.

Подтвердились наши опасения о том, что позиция США в СБ ООН по Красному морю — лишь предлог для дальнейшей эскалации ситуации и напряженности в регионе. Мы решительно осуждаем эти безответственные действия США и их союзников. <…> Мы призываем международное сообщество выступить с решительным осуждением предпринятого группой стран без мандата ООН нападения на Йемен.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев:

Этой ночью американцы открыли новый фронт против хуситов в Йемене, отвлекая в том числе внимание от своих проблемных киевских подопечных. А проблемы с ними чудовищные.

Законодатели США

Член палаты представителей, демократ Ро Кханна (заявление в соцсети X):

Президенту необходимо прийти в Конгресс, прежде чем наносить удар по хуситам в Йемене и втягивать нас в очередной ближневосточный конфликт. Это статья 1 Конституции. Я буду отстаивать это независимо от того, кто находится в Белом доме — демократ или республиканец.

Член палаты представителей, демократка Кори Буш (заявление в соцсети X):

Президент США не может наносить авиаудары по Йемену без одобрения Конгресса. Это незаконно и нарушает статью 1 Конституции. Люди не хотят, чтобы еще больше долларов наших налогоплательщиков уходило на бесконечную войну и убийства мирных жителей.

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл:

Я приветствую операции США и коалиции <…>. Решение президента Байдена применить военную силу против этих иранских ставленников назрело давно. Я надеюсь, что эти операции ознаменуют собой устойчивый сдвиг в подходе администрации Байдена к Ирану и его доверенным лицам. <…> США и наши союзники не должны оставлять места сомнениям в том, что дни оставшейся без ответа террористической агрессии закончились.

Сенатор-республиканец, член комитета по вооруженным силам Роджер Уикер (заявление в соцсети X):

Этот удар был нанесен с опозданием на два месяца, но это хороший первый шаг к восстановлению сдерживания в Красном море. <…> Этот удар должен стать предупреждением хуситам и другим иранским ставленникам о том, что они пострадают от катастрофических последствий эскалации в регионе.

Представители хуситов (движение «Ансар Аллах»)

Представитель хуситов Яхья Сари:

Американский и британский враг несет полную ответственность за свою преступную агрессию против нашего йеменского народа, и это не останется без ответа и безнаказанным.

Замглавы йеменского МИДа Хусейн аль-Ази:

Наша страна подверглась массированной военной агрессии со стороны американских кораблей, подводных лодок и истребителей. Несомненно, Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену.

Представитель хуситов Мохаммед Абдулсалам (заявление в соцсети X):

Агрессии против Йемена нет никакого оправдания, поскольку международное судоходство в Красном и Аравийском морях не находилось под угрозой. Мы атаковали и продолжим атаковать израильские суда, направляющиеся в порты оккупированной Палестины.

Международное сообщество

МИД Саудовской Аравии:

Королевство подчеркивает важность поддержания безопасности и стабильности в регионе Красного моря и призывает к сдержанности и предотвращению эскалации.

Представитель МИД Ирана Насер Канаани:

Эти атаки являются явным нарушением суверенитета и территориальной целостности Йемена, а также нарушением международного права.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (заявление в соцсети X):

Американско-британские действия основаны на праве на самооборону, направлены на защиту свободного судоходства и на деэскалацию. Нидерланды со своей долгой историей морской страны придают большое значение праву на свободный проход [судов] и поддерживают эту целенаправленную операцию.

Ливанское движение «Хезболла» (поддерживается Ираном):

Американская агрессия еще раз подтверждает, что США являются полноправным партнером в трагедиях и массовых убийствах, совершенных сионистским врагом в секторе Газа и в регионе.

Западные СМИ:

Financial Times:

Хотя Байден пытался предотвратить перерастание войны между Израилем и ХАМАСом в региональный конфликт, продолжающиеся нападения ополченцев-хуситов заставили Белый дом пересмотреть свои планы.

The Wall Street Journal:

Удары последовали за большим количеством предварительных предупреждений: неделю назад США, Великобритания и ключевые союзники предъявили повстанческой группировке ультиматум о прекращении нападений на международное судоходство.

The Washington Post:

Операция последовала за всплеском атак на коммерческие суда в Красном море, которые нанесли ущерб мировой экономике.