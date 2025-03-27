В результате авиаудара Израиля убит пресс-секретарь ХАМАС Абдель Латиф аль-Кануа на севере сектора Газа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на контролируемый движением телеканал Al-Aqsa.

В ЦАХАЛ пока никак не прокомментировали информацию об авиаударе.

«Аль-Кануа был убит, когда его палатка попала под обстрел в Джабалии», — передает агентсто.

По информации источников Reuters, в результате этого же удара получили ранения несколько человек.

Как сообщает AL Jazeera, в момент атаки Израиля 26 марта по северному району сектора Газы аль-Кануа находился в своей палатке в городе Джебалия. Издание отмечает, что предварительно погибло 26 человек, однако число жертв может вырасти, так как некоторых пострадавших доставили в крайне тяжелом состоянии.

Палестинское агентство Quds News Network опубликовало фотографию тела пресс-секретаря движения.

The Jerusalem Post пишет, что Абдель Латиф аль-Кануа был одним из самых известных представителей ХАМАС в Газе. В период активных боевых действий с октября 2023 года представитель движения избегал публичности, однако после частичного прекращения огня в январе 2025 года он дал несколько интервью арабским СМИ.

Армия Израиля возобновила удары по объектам группировки ХАМАС в секторе Газа после двухмесячного перемирия. Представители премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что ХАМАС «отверг все предложения, полученные» от спецпосланника президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа и других посредников. Среди целей ударов ЦАХАЛ стали командиры ХАМАС среднего звена, члены политбюро, а также инфраструктура движения.

ХАМАС назвал решение Израиля возобновить боевые действия в секторе Газа «смертным приговором» для заложников, захваченных в результате атаки боевиков 7 октября 2023 года.