Более двухсот человек погибли в cекторе Газа в результате ударов израильской армии, пишет Al Jazeera со ссылкой на пресс-службу правительства Газы. По данным Reuters, удары прогремели на севере эксклава, в городах Газа, Дейр-эль-Балах, Хан-Юнис и Рафах в центральной и южной частях сектора.

Минздрава Газы передает, что погибли более 130 человек и свыше 300 получили ранения. Reuters пишет, что удары Израиля были масштабнее, чем обычно.

The Times of Israel со ссылкой на палестинские СМИ отмечает, что в результате авиаударов погиб заместитель министра внутренних дел ХАМАС, высокопоставленный сотрудник службы безопасности движения Махмуд Абу Ватфа.

После двух месяцев перемирия армия Израиля возобновила массированные удары по объектам группировки ХАМАС в секторе Газа. В офисе израильского премьер-министра сообщили, что ХАМАС «отверг все предложения, полученные» от специального представителя США на Ближнем Востоке Стива Виткоффа и других посредников.

ЦАХАЛ отмечает, что целями ударов были командиры ХАМАС среднего звена, члены политбюро, инфраструктура движения. По данным армии обороны Израиля, ЦАХАЛ будет наносить авиаудары «столько, сколько потребуется», и готов «расширить масштаб операции за пределы воздушной кампании». Кроме того, армия Израиля развернута и готова вступить в бой «на всех фронтах». Средства ПВО приведены в повышенную готовность.

ХАМАС в свою очередь назвало решение Израиля возобновить боевые действия в секторе Газа «смертным приговором» заложникам.

«Оккупант не выполнил своих обязательств перед посредниками и перед всем миром. Нетаньяху решил возобновить войну на уничтожение, как спасательную шлюпку для себя от внутренних кризисов», — сказано в заявлении радикального движения.

Ранее Financial Times сообщала, что 2 марта израильские военные перекрыли все дороги, по которым в сектор Газа поставлялось продовольствие и другие виды помощи, включая топливо. Это произошло после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил не продолжать переговоры с ХАМАС о втором этапе прекращения огня, говорится в статье.

Среди вариантов давления на палестинцев, уточняет FT со ссылкой на источники, — отключение воды и электричества, от которых зависят 2,2 млн палестинцев.

9 марта министр энергетики Израиля Эли Коэн сообщил, что приказал прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа. Палестинский регион зависит от Иерусалима, потому что в результате израильских атак была разрушена единственная электростанция Газы, а ввоз запчастей к ней ограничен.