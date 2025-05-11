Перед собранием кардиналов папа римский Лев XIV смотрел фильм Эдварда Бергера «Конклав». Об этом в интервью NBC Chicago заявил его старший брат Джон Прево.

Прево пояснил, что перед важным мероприятием его брату нужно было расслабиться и отвлечься. Брат будущего понтифика в шутку спросил, смотрел ли он «Конклав» для подготовки, Лев XIV ответил утвердительно.

«Я узнал у него, смотрел ли он фильм «Конклав», чтобы понимать, как себя вести на собрании кардиналов. <…> Я хотел отвлечь его от этого, посмеяться над чем-то, потому что он ощущал огромную ответственность», — рассказал Прево.

В 2025 году «Конклав» получил премию «Оскар» за лучший адаптированный сценарий, над ним работал Питер Строан. Сюжет картины сосредоточен на политических интригах в Ватикане. Кардинал Томас Лоуренс, которому поручено провести конклав, чтобы найти преемника умершего папы римского, обнаруживает, что у бывшего понтифика был секрет, который необходимо раскрыть.

Конклав в Ватикане избрал нового папу 8 мая. 69-летний Роберт Прево, взявший себе имя Льва XIV, стал первым понтификом родом из США. Он владеет пятью или шестью языками, преимущественно общается на итальянском и испанском. В сентябре 2023 года получил сан кардинала — был кардиналом-дьяконом с титулярной диаконией Санта-Моника, после этого кардиналом-епископом Альбано. Несколько десятилетий преподавал и служил в Перу, а затем управлял проблемными епархиями.

Интронизация папы Римского Льва ХIV состоится 18 мая. До этого он проведет аудиенции с дипкорпусом, а еще раньше с международными журналистами, освещавшими последние события в Ватикане. После смерти Франциска 21 апреля служба печати, по предварительной информации, получила более 4 тыс. запросов на аккредитацию.