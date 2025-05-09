В Ватикане 8 мая был избран новый Папа Римский. Лидером Римско-католической церкви был избран американский кардинал Роберт Прево, который выбрал себе имя Лев XIV.

Священник Джузеппе Пагано в интервью рассказал, что папа Лев XIV является поклонником команды “Рома”, выступающей в высшей лиге Италии (Серия А).

По словам Пагано, новый понтифик в целом любит спорт. Но все же особые чувства Лев XIV питает к итальянской “Роме”, базирующейся в Риме.

“Я разговаривал с ним после матча Рома — Фиорентина. Он в шутку сказал мне: победа Ромы — это первое чудо Франциска после его смерти”, — сообщил священник.

Пагано учился вместе с Робертом Прево в Риме в 1983 году, затем они вместе работали. Священник отозвался о новом папе, как о человеком, с которым быстро складываются доверительные отношения. Также он охарактеризовал Льва XIV как интересующегося увлеченного человека со множеством хобби и желанием учиться новому.

“Он любит водить машину, он мог бы делать это часами”, — отметил Пагано.

Конклав в Ватикане избрал нового папу 8 мая. 69-летний Роберт Прево, взявший себе имя Льва XIV, стал первым понтификом родом из США. Он владеет пятью или шестью языками, преимущественно общается на итальянском и испанском.

Ранее 9 мая стало известно, когда состоится интронизация папы Римского Льва ХIV.