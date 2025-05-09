Интронизация папы Римского Льва ХIV состоится 18 мая, сообщает пресс-служба Ватикана.

До этого Лев XIV проведет аудиенции с дипкорпусом, а еще раньше с международными журналистами, освещавшими последние события в Ватикане. После смерти Франциска 21 апреля служба печати, по предварительной информации, получила более 4 тыс. запросов на аккредитацию.

Согласно опубликованному календарю, Лев XIV официально взойдет на папский престол с торжественной мессой на площади Святого Петра в Ватикане.

На интронизации понтификов традиционно присутствуют делегации высоких гостей со всего мира.

8 мая новым папой римским был избран 69-летний американец Роберт Фрэнсис Прево. Он взял имя Лев XIV. Это 267-й папа и первый в истории понтифик из США. Конклав избрал папу в течение двух дней.

В своей первой проподеди 9 мая папа Римский Лев XIV сказал, что считать Иисуса Христа суперменом или харизматичным лидером равносильно атеизму.

«И сегодня нередко Иисус, хотя и ценится как человек, считается лишь неким харизматичным лидером или суперменом, и не только среди неверующих, но и среди многих крещеных людей, которые в итоге живут в фактическом атеизме», — сказал понтифик.

По его словам, сегодня вере «предпочитают другую безопасность, такую как технологии, деньги, успех, власть и удовольствие».

«Нередко христианская вера считается чем-то абсурдным людьми слабыми и не очень умными», — добавил Лев XIV.

Роберт Прево родом из Чикаго, при этом он не говорит по-английски, а изъясняется на испанском и итальянском. По данным Sky News, новый понтифик свободно владеет пятью-шестью языками. В сентябре 2023 года получил сан кардинала — был кардиналом-дьяконом с титулярной диаконией Санта-Моника, после этого кардиналом-епископом Альбано. Несколько десятилетий преподавал и служил в Перу, а затем управлял проблемными епархиями.