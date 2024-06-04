Правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» подготовила пакет поправок в Конституцию республики, резко ограничивающих в стране права ЛГБТ*-организаций и лиц. Об этом во время брифинга 4 июня рассказал председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили, пишет Commersant.

Пакет законопроектов получил рабочее название «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних». Он состоит из одного общего норматива и 18 вытекающих из него законопроектов, которые предполагают изменения в Гражданский и Трудовой кодекс Грузии, а также законодательство об образовании, сообщил Папуашвили.

Поправки предусматривают такие запреты, как:

запрет однополых браков и усыновление/удочерение детей однополыми парами;

запрет операций по смене пола;

запрет обозначать в документах пол гражданина, отличный от «генетического пола»;

запрет пропаганды ЛГБТ* в образовательных учреждениях, СМИ, литературе и кино (в частных или государственных телерадиокомпаниях и библиотеках, а также в выставочных залах);

запрет митингов, собраний и демонстраций, направленных на пропаганду идентификации человека с другим полом, однополых отношений или инцеста и так далее.

Власти страны также намерены объявить выходным днем и государственным праздником 17 мая — День святости семьи в Грузии. В этот же день отмечается Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией.

Планы по рассмотрению законопроекта против ЛГБТ*

По словам спикера парламента, законопроект планируют принять в первом чтении еще в текущей весенней сессии — до середины июля. Дальнейшее согласование документа пройдет в осеннюю сессию.

«Времени достаточно для того, чтобы каждый, кто хочет быть участником дискуссии, стал участником этой дискуссии», — добавил Папуашвили.

По словам председателя парламента, документ поддерживает большинство жителей Грузии. В качестве примера он также напомнил о масштабном шествии 17 мая в честь Дня святости семьи. По его мнению, акция стала «фактически народным референдумом в поддержку этого закона».

В России Верховный суд признал «международное движение ЛГБТ»* экстремистским и запретил его деятельность на территории страны в ноябре 2023 года. Иск с соответствующим требованием в суд подал Минюст, который усмотрел «в деятельности ЛГБТ*-движения <…> различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».

Работа «машины лжи»

В середине мая парламент Грузии в окончательном третьем чтении принял закон об иноагентах («О прозрачности иностранного влияния»), который оппозиция называет «российским».

Рассмотрение документа сопровождалось масштабными протестами и драками депутатов в парламенте, несколько раз протестные акции перерастали в столкновения с силовиками.

В марте 2023 года законопроект об иноагентах уже вносили на рассмотрение парламента. Однако после того, как документ стал поводом для массовых протестов в стране и вызвал серьезную обеспокоенность западных партнеров Тбилиси парламентское большинство во главе с блоком «Грузинская мечта» отозвало проект.

«Мы, как власть, ответственная перед каждым членом общества, приняли решение безоговорочно отозвать поддержанный нами законопроект без каких-либо оговорок», — говорилось в совместном заявлении правящей партии и движения «Сила народа», которое выступило инициатором закона. Тогда же в «Грузинской мечте» отметили, что такое решение было принято с целью сохранения мира в стране. В партии также добавили, что законопроект вызвал разногласия в обществе из-за работы «машины лжи» и его принятие в первом чтении было представлено как отход от европейского курса. «Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения. На законопроект был наклеен ложный ярлык «российского закона», а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса. Кроме того, радикальным силам удалось вовлечь часть молодежи в противоправную деятельность. Спасибо героическим сотрудникам правоохранительных органов, которые терпеливо и по самым высоким стандартам отреагировали на насилие», — заключили в «Грузинской мечте». Вместе с тем партия заявила о намерении провести разъяснительную работу, «когда спадет эмоциональный фон».

* «международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено