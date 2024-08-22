В порту «Кавказ» в Краснодарском крае 22 августа затонул железнодорожный паром с топливными цистернами. Судно было повреждено в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на порт «Кавказ». Спасены 17 членов экипажа, судьба еще двух человек неизвестна. Что известно о ЧП — в материале RTVI.

Об атаке на паром в порту «Кавказ» кубанский оперативный штаб сообщил в 17:23 мск. В 18:42 в соцсетях оперштаба появилось сообщение о том, что судно затонуло «в результате полученных повреждений».

Источник Shot утверждал, что украинская ракета «Нептун» попала в пришвартованное судно «Конро Трейдер». Mash писал, что удар был нанесен предположительно ракетой Storm Shadow по парому «Акватрейдер». Атака велась предположительно из Одесской области, заявил собеседник Shot.

В результате атаки ВСУ на пароме, на котором было 30 цистерн с топливом, начался пожар, которому присвоили третий ранг сложности. Для тушения горящих цистерн был направлен пожарный поезд.

Около 20:30 мск краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что 17 членов экипажа затонувшего парома удалось спасти. Ведутся поиски еще двух человек.

«Операция по спасению остальных продолжается», — говорится в сообщении Кондратьева.

Сотрудников порта «Кавказ» эвакуировали за его периметр, пишет ТАСС со ссылкой на Минтранс. В оперштабе заявили, что на территории порта очагов возгорания нет.

«Ситуация в морском порту Кавказ находится на контроле у экстренных и силовых служб. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется», — сообщили в Минтрансе.

На месте ЧП установили боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива, а поверхность воды обработали сорбентом, сообщил Кондратьев.

«Сейчас главная задача — спасти остальных людей из команды парома и оперативно принять исчерпывающие меры для устранения последствий, чтобы не допустить экологического вреда акватории моря», — говорится в сообщении губернатора.

На месте ЧП работают 12 пожарных расчетов, а также несколько спасательных бригад. В целом привлечены более 100 человек и 34 единицы техники.

После атаки было временно перекрыто движение по Крымскому мосту, рядом с которым находится порт «Кавказ». Позже движение восстановили.

В краснодарском оперштабе местных житeлей предупредили о запрете пyбликаций, фотo, видео и распростpaнении информации в coциальных сетях, связанных с paботой средств ПВO.

Порт «Кавказ» — один из крупнейших пассажирских портов России. Он находится в северо-восточной части Керченского пролива на Таманском полуострове в южной оконечности косы Чушка. Порт обеспечивает паромную переправу в Крым через Керчь-Еникальский канал.

«Ситуация не улучшается»

Власти Украины и Минобороны России не комментировали обстрел порта «Кавказ». Глава офиса украинского президента Андрей Ермак после появления данных о затонувшем судне опубликовал в своем телеграм-канале эмодзи с паромом и красным крестом. При этом он не сопроводил пост какими-либо текстовыми комментариями.

Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев утверждает, что в украинских соцсетях начали писать про «очереди за бензином» в Крыму после удара по парому в порту «Кавказ». По его словам, подобные сообщения — «это неправда».

«Очереди в некоторых местах были неделю назад. Но проблема была быстро решена. Бензин чуть подорожал. Сейчас очередей нет», — написал Царев.

Советник главы Крыма Олег Крючков в разговоре с РИА Новости заверил, что проблемы с топливом «полуострову не грозят». «Поставки топлива на полуостров идут разными маршрутами», — добавил он. Сообщения о якобы перебоях с поставкой топлива Крючков назвал «очередной провокацией».

Депутат Госдумы Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что удар ВСУ по российскому парому указывает на необходимость создания «буферной зоны».

«Чтобы не было таких ударов, необходима буферная зона. Ситуация не улучшается: каждый день мы слышим голоса разных политиков о том, что Украине нужно разрешить пользоваться поставленным оружием по своему усмотрению, бить им по территории России», — заявил парламентарий.

По словам Чепы, Россия отвела флот, который находился на вооружении системы ПВО, поэтому «перекрывать море стало достаточно сложно». «Мы так сделали, потому что флот в открытом море — слишком хорошая мишень для поражения, защищать его в порту проще», — пояснил депутат.