Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 10 июля в Абу-Даби. Об этом сообщила пресс-секретарь главы армянского кабмина Назели Багдасарян.

«10 июля в Абу-Даби в рамках мирного процесса между Арменией и Азербайджаном состоится двусторонняя встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева», — написала она на своей странице в Facebook*.

Багдасарян добавила, что премьер-министр отправится в Объединенные Арабские Эмираты 9 июля. Также у Пашиняна в среду состоится встреча с президентом ОАЭ шейхом Мухамммедом бен Заид Аль Нахайяном.

13 марта стало известно, что Ереван и Баку завершили переговоры по согласованию текста мирного соглашения. В МИД Армении подтвердили, что соглашение о мире с Азербайджаном готово к подписанию.

Нагорный Карабах, который был объектом многолетнего конфликта между Азербайджаном и Арменией, перешел под полный контроль Баку после военной операции в сентябре 2023 года, однако стороны так и не подписали мирное соглашение. 1 января непризнанная Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование. В июне 2024-го завершился процесс вывода с территории Нагорного Карабаха российских миротворцев, находившихся в регионе с конца 2020 года.

*принадлежит Meta, деятельность которой по распространению Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена