Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал попытки возрождения язычества в зоне военной операции на Украине нелепой религиозной практикой, а тех, кто это пытается делать он назвал «чудиками», передает РИА Новости.

«Хотел бы обратить внимание священников, которые посещают зону боевых действий, на появление у некоторых военных неоязыческих настроений. Известно, что многие из вас небезуспешно потрудились, чтобы убедить людей отказаться от псевдорелигиозных заблуждений», — сказал патриарх на собрании духовенства Московской митрополии во вторник в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя.

По его словам, в последнее время церковными учеными написано немало исследований о неоязычестве и пособий «по противостоянию этому злу».

«Было бы полезно проводить семинары или краткосрочные курсы для священников, которые направляются в зону СВО. Вот неожиданная напасть! Кто бы мог думать, что в XXI веке на пространстве Святой Руси появятся «чудики», которые будут возрождать язычество? Ну нелепость же, ведь уже давно все развенчано», — отметил предстоятель РПЦ.

Он также отметил, что после тотального господства язычества была возвещена апостольская проповедь.

«Поэтому еще раз хотел бы сказать, что нашим священнослужителям, которые в зоне СВО сталкиваются с такого рода явлениями, следует проявлять особую инициативу, чтобы полностью предотвратить влияние неоязычества на сознание военнослужащих», — добавил патриарх.

В конце ноября 2024 года замначальника Главного военно-политического управления (ГВПУ) Вооруженных сил России Олег Веселков сообщил, что Минобороны России ввело должности помощников командующих военных округов по работе с верующими военнослужащими.

«Это, по сути, духовник командующего, который всегда рядом с ним — на передовой, на командном пункте, в войсках», — поделился Веселков.

Он также отметил, что священники, находящиеся в зоне боевых действий, перешли на индивидуальную работу с верующими военнослужащими. По его словам, теперь нельзя собирать целый взвод для проведения молебна, поэтому священнослужители читают проповеди, например, прямо в окопе для одного или двух бойцов.