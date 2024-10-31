Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на заседании бюро президиума Всемирного русского народного собора, коснулся празднования Хэллоуина, который в некоторых российских регионах переименовали в Велесову ночь. Глава РПЦ обратил внимание на «весьма странное явление» — попытки возродить язычество, упомянув при этом бывшего прокурора Крыма, советника генпрокурора Наталью Поклонскую.

По словам патриарха, в образовательной сфере «наблюдаются попытки привить неоязыческие симпатии».

«Можно не упоминать имя Натальи Поклонской, но дело не только в ней. В частности, мне известно, что ряд государственных школ в регионах решили отмечать популярный в западной культуре Хэллоуин, переименовав его в Велесову ночь, чтобы придать оттенок якобы исконно славянского праздника», — отметил патриарх Кирилл.

По его словам, таким образом происходит «подмена ценностей», «фальсификация национальной истории» и «умаление роли христианства в созидании государственности нашего народа», что представляет собой «некий вызов есть некий вызов подлинным ценностям Русского мира».

Поклонская 31 октября опубликовала в своем телеграм-канале пост-поздравление с кельтским праздником Самайн. Подписчикам она порекомендовала в эту ночь вспоминать «своих умерших родичей», приготовить для них символическое угощение, подвести итоги своего личного пути и построить планы на будущее.

«И если в эту магическую ночь с вами произойдет что-то необычное, не удивляйтесь…» — написала она.

К публикации экс-прокурор прикрепила свои фотографии в этнических образах.

29 октября Поклонская уже писала про подготовку к Самайну, который на Руси называли Велесова ночь. Бывший прокурор отмечала, что это более древний языческий праздник, чем празднуемый в те же даты Хэллоуин, «придуманный шагающей по Земле новой традицией с попыткой стереть древние обычаи».

Также Поклонская обращала внимание, что ее посты о древних праздниках являются частью научной деятельности.

«Друзья (и не только)! Мои публикации — это часть научной деятельности по этнографическому исследованию разных культур и традиций, а также ее творческая интерпретация в созданных образах», — уточнила экс-прокурор.

До этого в РПЦ уже осудили Поклонскую за якобы пропаганду язычества в российских школах. В начале сентября Поклонская провела открытый урок «Разговоры о важном» в Вадимской школе Херсонской области по приглашению сенатора Совета Федерации от региона Игоря Кастюкевича. На фотографиях и видео встречи видно, что Поклонская во время урока нарисовала на доске рунические символы и пятиконечную звезду с обозначением стихий (вода, земля, воздух, огонь).

Поклонская сообщила в своем телеграм-канале, что дети пообещали прочесть ее книгу и подготовить свои вопросы к следующей встрече. На фото с мероприятия видно, что Поклонская подарила ученикам свою новую книгу «Мысли вслух». Священник Павел Островский, ознакомившись с ее содержанием, назвал книгу «безусловной рекламой язычества».

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе счел действия Поклонской «пропагандой язычества».