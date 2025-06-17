В зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) на Ближнем Востоке будут переброшены дополнительные силы, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет в своем аккаунте в социальной сети Х. Он уточнил, что отдал соответствующее распоряжение еще в минувшие выходные.

По словам главы Минобороны США, целью этой передислокации сил является укрепление оборонительных возможностей позиций американских военных в регионе, поскольку их защита — это «высший приоритет» Вашингтона. Какое именно подкрепление будет переброшено на Ближний Восток, Хегсет не уточнил.

Накануне он заявил телеканалу Fox News, что США будут защищать свои ближневосточные «активы» на фоне растущей эскалации конфликта между Израилем и Ираном.

«Мы бдительны, мы готовы и с самого начала постоянно давали понять, что находимся в регионе, чтобы защитить наших людей и наши активы. Сейчас у нас есть активы в регионе, и мы собираемся их защищать», — заверил Хегсет.

Глава Пентагона заверил, что президент США Дональд Трамп надеется на мир между Ираном и Израилем, а также по-прежнему намерен заключить с Тегераном сделку по ядерной программе, и его позиция в регионе не изменилась — она остается «оборонительной».

«Мы занимаем оборонительную позицию в регионе, чтобы быть сильными в достижении мирного соглашения. И мы, безусловно, надеемся, что именно это и произойдет. Моя работа как министра обороны — обеспечить безопасность наших людей и нашу силу, чтобы мы могли установить условия для сделки. Президент Трамп ясно дал понять, что она находится на повестке дня. Вопрос в том, примет ли ее Иран», — поделился Хегсет с телеканалом.

CNN со ссылкой на собственные источники в Белом доме утверждает, что Трамп отдал сотрудникам своей администрации приказ как можно более оперативно организовать ему встречу с представителями иранского руководства, поскольку «срочно работает над тем, чтобы определить, серьезно ли Тегеран настроен дипломатическим путем разрешить свой конфликт с Израилем».

В понедельник, 16 июня, представитель Пентагона сообщил журналистам, что в зону ответственности CENTCOM для поддержания «оборонительной позиции и защиты американского персонала», который «продолжает проводить операции в Восточном Средиземноморье в поддержку целей национальной безопасности США», направлена ударная группа авианосца «Нимиц» (Nimitz). Американские СМИ также утверждают, что в Европу и на Ближний Восток отправлено более 30 самолетов-заправщиков.

Между тем израильские СМИ начали распространять информацию о том, что США якобы принимают непосредственное участие в атаках ЦАХАЛ по Ирану. С опровержением выступил заместитель помощника Трампа и главный заместитель директора по коммуникациям Белого дома Алекс Пфайффер, назвавший эти новости «фейковыми».

«Это неправда. Американские войска сохраняют оборонительную позицию, и это не изменилось. Мы будем защищать американские интересы», — сказал Пфайффер в видеотрансляции в соцсети X.

Великобритания также разместила свои военные силы, включая истребители, на Ближнем Востоке на фоне напряженности между Ираном и Израилем. «Мы перебрасываем в регион силы, включая самолеты, и это для поддержки в чрезвычайных ситуациях», — заявил AFP британский премьер-министр Кир Стармер.

Израиль начал наносить авиаудары по Ирану в конце прошлой недели, утверждая, что уничтожает ядерные объекты, инфраструктуру и военное командование Исламской республики. В ответ Иран атаковал израильские города беспилотниками и ракетами.

По предварительным данным, в Иране погибло по меньшей мере 224 человека, более 1,2 тысячи получили ранения, в Израиле насчитывается минимум 24 погибших и 592 раненых.

В ходе саммита G7 Трамп выразил Израилю поддержку, заявив: «Им придется заключить сделку, и это болезненно для обеих сторон, но я бы сказал, что Иран не выигрывает эту войну, и им следует поговорить, и поговорить немедленно, пока не стало слишком поздно». Представители стран «Большой семерки» подготовили проект заявления с призывом к срочной деэскалации, но США его не подписали, а Трамп покинул саммит раньше срока.