Украинский музыкальный продюсер, основатель групп Quest Pistols и «Грибы» Юрий Бардаш в разговоре с RTVI назвал недействительными санкции, введенные против него президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Считаю введенные санкции против меня недействительными. Они были введены лицом, чья санкция на власть истекла более года назад. В сегодняшнем статусе гражданин Зеленский не может накладывать никакие санкции, разве что он может наложить исключительно в собственные штаны», — заявил Бардаш.

11 апреля Зеленский подписал два указа о введении санкций в отношении российских граждан и организаций. Под ограничения попали 18 юридических и 130 физических лиц, включая Бардаша. Согласно приложению к указу, против продюсера вводятся 19 видов санкций, в том числе блокировка активов, запрет торговых операций, запрет на полеты и поездки, в том числе транзитные, по территории Украины, запрет на вывод капитала из Украины, прекращение лицензий на деятельность, лишение государственных наград и других заслуг. Ограничения вводятся сроком на 10 лет.

В обновленном украинском «черном списке» также оказались российские телеведущие Арина Шарапова, Андрей Норкин, Надана Фридрихсон, военкоры ВГТРК Александр Сладков и Андрей Руденко, адвокат Сталина Гуревич, политолог Вадим Карасев, главный редактор сайта «Украина.ру» Искандер Хисамов и другие.

Кроме того, под санкции Киева попали холдинг News Media (в него входят издания Life, Mash, SHOT, Super), издания «Правда.Ру», EADaily / Eurasia Daily, NewsFront, Readovka, движение «Другая Украина» Виктора Медведчука, телерадиокомпания «Таврия», общественное объединение «Белорусский славянский комитет» (БСК) и др.

Чем известен Юрий Бардаш

Юрий Бардаш родился в 1983 году в городе Алчевск Луганской области. В разные годы работал с украинскими группами Quest Pistols, «Грибы», «Нервы» и певицей Луной. В 2022 году после начала боевых действий на Украине переехал в Россию. Продюсер открыто поддержал действия российских властей на Украине.

В январе 2024 года Бардаш получил российское гражданство. Пиар-менеджер продюсера Виктория Разумова позднее рассказала ТАСС, что он получил паспорт в Луганске, на своей малой родине.

В мае 2024 года Служба безопасности Украины (СБУ) объявила Бардашу подозрение по четырем статьям Уголовного кодекса страны: об оправдании действий России против Украины, «пропаганде войны», распространении материалов с призывами к изменению границ страны и публичных призывах к насильственному свержению конституционного строя.

Сам Бардаш заявил ТАСС, что СБУ предъявила ему обвинения за то, что с начала конфликта он «стремился уберечь украинцев от бессмысленной гибели». В комментарии РБК он сказал, что внимание со стороны украинских спецслужб мотивирует его «работать дальше».