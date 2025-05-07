Таксисты из-за ограничений связи в Москве и области не могут приехать на вызовы и теряют деньги, рассказал RTVI глава координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков. По его мнению, в таких ситуациях, помимо приложения, нужно действовать «по старой системе» — через вызов по телефону.

Сейчас, как отметил эксперт, в столичном регионе не работает навигация: таксисты вынуждены сами выстраивать маршруты и при этом хорошо ориентироваться в тех или иных районах. Кроме того, добавил Попков, сейчас в целом плохо работает система вызова.

«Люди вызывают, но не могут точку себе там поставить, определить адрес, куда подавать такси. Машины подъехать не могут — те, кто не знает Москву», — сказал он.

В этой ситуации, по его мнению, выход следующий: агрегаторы должны иметь возможность перейти на «двойную систему» — то есть когда действует и приложение, и вызов «в ручном режиме», через диспетчеров.

«Возникают неудобства — значит, нужно переходить на старую систему, звонить по телефону. Значит, нужно нашим агрегаторам делать и простой телефон, и приложение, потому что в некоторых районах не работают даже приложения. Не могут подъехать — значит, будут по телефону договариваться, как раньше это было», — подчеркнул он.

Собеседник RTVI отметил, что к подобным форс-мажорам агрегаторам такси стоило подготовиться заранее. На текущий момент, добавил Попков, заказы «просто не выполняются».

«На стоимость вряд ли это повлияло, а вот на оплату труда — да. Оплата труда, заработок таксиста снизился. За невыполненный заказ не платят», — уточнил он.

Монополистом на рынке, продолжил эксперт, сейчас является «Яндекс.Такси», поэтому руководство компании должно сейчас принять «оперативное решение», а не действовать постфактум.

«Должна быть какая-то система на подстраховку, на такие вот случаи. Я так понимаю, что пока петух жареный не клюнет, никто не зачешется. Поэтому сейчас начали чесаться — увидели, что может произойти в любой момент. Я думаю, что будут приняты какие-то меры и будут сделаны выводы», — заключил он.

О проблемах со связью в России

В Москве и Подмосковье возникли проблемы с интернетом и связью. Жители не могут зайти в банковские приложения, заказать еду, вызвать такси. В магазинах не работают терминалы для оплаты, и принимают только наличные. В центре города плохо проходят звонки, а некоторые банкоматы не функционируют.

Маркетплейсы советуют клиентам подключаться к Wi-Fi и фотографировать QR-коды при проблемах с мобильным интернетом. Оператор СБП предупредил о возможных сложностях с переводами и оплатой через СБП с 7 по 9 мая. Мосгортранс рекомендует пополнить карту «Тройка» перед праздниками.

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что в Москве и Московской области временно приостановлено использование мобильного интернета. Это может привести к сбоям в работе некоторых банкоматов и терминалов. Аналогичное заявление было сделано и в ВТБ. Банк посоветовал клиентам использовать Wi-Fi.

5 мая москвичам начали приходить уведомления о том, что до 9 мая мобильный интернет будет ограничен «в целях безопасности» во время парада и праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.

6 мая пресс-служба мэра Москвы объявила о возможном ограничении работы мобильного интернета с 7 по 9 мая. 7 мая пользователи «Билайна» и других операторов столкнулись с проблемами в мобильной связи и интернете.

Кроме того, с 7 по 9 мая в Москве ограничили работу такси, каршеринга, аренды самокатов и велосипедов, сообщил Дептранс столицы. В приложениях доставки еды и еды на заказ появились уведомления о нестабильной связи, что может привести к перебоям в работе сервисов.

По информации телеграм-канала Baza, более чем в 30 городах России ограничили доступ к мобильному интернету из-за угрозы атак беспилотников. Проблемы с подключением зафиксированы в Московской, Ярославской, Тверской, Нижегородской, Тульской, Ленинградской, Калужской и Курской областях, а также в отдельных городах Мордовии.

Сервисы «Яндекса», Сбербанк, «ВкусВилл», «Самокат», «Билайн», МТС и другие компании предупреждают москвичей о возможных проблемах с интернетом и связью на майских праздниках, сообщает РИА Новости.