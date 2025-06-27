В ночь на 27 июня силы ПВО отразили атаку БПЛА в Суровикинском и Калачевском районах, а также в городе Волжском Волгоградской области. По данным Минобороны, всего над регионом было уничтожено 13 дронов.

Для устранения обломков БПЛА было перекрыто движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе. На месте происшествия работали саперы. Также было зафиксировано возгорание сухой травы, его оперативно ликвидировали пожарные службы. Никто не пострадал, заверил губернатор Андрей Бочаров.

Спустя 1,5 часа администрация Волгоградской области сообщила, что ограничения по работе моста были сняты.

Еще 19 дронов были сбиты над Ростовской областью. Глава региона Юрий Слюсарь уточнил, что дроны атаковали Миллеровский, Каменский, Красносулинский, Тарасовский районы и город Шахты. Предварительно, никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

По одному беспилотнику силы ПВО уничтожили над Белгородской, Брянской и Самарской областями. Также четыре были сбиты над Крымом.

По словам самарского губернатора Вячеслава Федорищева, беспилотники «рано утром» 27 июня пытались атаковать промышленное предприятие в городе Новокуйбышевске. Какое именно, он не уточнил. В результате никто не пострадал, уточнил глава региона.

Глава Брянской области Александр Богомаз в 1:22 мск писал в своем телеграм-канале, что над территорией региона были сбиты четыре БПЛА. Утром 27 июня он заявил об уничтожении еще одного дрона. Пострадавших и разрушений, по его словам, нет.

Власти Крыма и Белгородской области о последствиях атак не сообщали. Росавиация вводила временные ограничения на работу в аэропортах Волгограда, Самары и Саратова. К 8:19 мск все воздушные гавани возобновили прием и выпуск самолетов в штатном режиме.