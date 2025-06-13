В городе Котовске (Тамбовская область) в День России прошел молебен и автомобильный крестный ход «для защиты от врагов», сообщил мэр города Алексей Плахотников. Это произошло на следующий день после того, как врио главы региона Евгений Первышов рассказал об отражении массовой атаки БПЛА на Котовск.

11 июня Плахотников написал в своем телеграм-канале, что в День России пройдет «крестный ход для защиты Котовска от врагов», а перед этим состоится молебен в честь Вышенской иконы Божией Матери.

Ранее в этот день Первышов рассказал, что в ночь на 11 июня была «отражена массовая атака БПЛА», которые направлялись в сторону Котовска. Врио главы региона добавил, что в результате падения одного из дронов начался пожар, который был потушен.

11 июня Mash сообщил, что дроны пытались атаковать Тамбовский пороховой завод в Котовске, а местные жители якобы услышали не менее 15 взрывов в небе над городом. Позднее пост был изменен, в нем исчезло упоминание о пороховом заводе, но сообщения в СМИ остались. О том, что целью беспилотников мог быть пороховой завод, также писал портал «Твердый знак».

Минобороны России сообщало, что в ночь на 11 июня системы ПВО перехватили и уничтожили 32 дрона, пять из них над Тамбовской областью.

12 июня в Котовске прошел молебен и автомобильный крестный ход. Плахотников поблагодарил всех, кто помог в проведении этого «большого и важного мероприятия».

«История гласит, что, отзываясь на горячие молитвы перед этой чудотворной иконой, Богоматерь сказала: “Не бойся, я твоя заступница”. Пусть так и будет для Котовска и тамбовской земли!» — написал мэр города.

В марте 2024 года в Санкт-Петербурге после повреждения жилой пятиэтажки в результате атаки БПЛА губернатор Александр Беглов вместе с чиновниками, митрополитом Варсонофием и священниками провели «молитвенный объезд» города по Кольцевой автодороге. В автобусе также находились Казанская икона Божией Матери из Казанского собора и другие иконы. Это мероприятие было организовано в честь начала Великого поста.