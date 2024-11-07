Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов в специальном интервью RTVI раскритиковал законодательство об иностранных агентах в России.

«Мне кажется, мы уже отошли от той изначальной концепции по иноагентам, которая принималась», — сказал Обухов.

По словам депутата, изначально речь шла о маркировке, однако «административная система вошла во вкус». Обухов считает, что сам критерий признания иноагентом становится менее понятным.

«Наш Павел Иванов*, муниципальный депутат, которого приговорили к смерти укронацисты, который оказывал гуманитарную помощь Новороссии — по всей Москве он был одним из организаторов всех этих акций — признан иноагентом», — посетовал парламентарий.

Обухов полагает, что Иванова* объявили иноагентом «в отместку» после того, как тот заявил, что символика единого дня голосования похожа на символику штабов** Алексея Навального.

«Всплывает очень много непонятных и неприятных моментов деятельность Минюста и наших правоохранителей при этой процедуре определения иноагентов. Я думаю, что нужно серьезно разбираться с этой проблемой и нельзя списывать только на военное время, потому что многие ограничения явно чрезмерны и несправедливы», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что позиция КПРФ «однозначна и публично высказана». «Мы против чрезмерных ограничений гражданских прав», — подчеркнул Обухов.

По словам депутата, при введении обязательной маркировки для иноагентов «никто не думал, что наши «политадминистраторы» пойдут так далеко».

«По крайней мере это всё объяснялось, и с точки зрения власти было логичное объяснение: «давайте мы сделаем как на цивилизованном Западе». Ну хорошо, давайте сделаем как в Соединенных Штатах. Но мы уже перещеголяли здесь Соединенные Штаты», — добавил Обухов.

7 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение законопроекта об особом порядке авторских выплат иностранным агентам. Согласно задумке, средства будут зачисляться на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагента. Получение выплат другим способом будет запрещено.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов

**признаны экстремистской организацией и запрещены в России