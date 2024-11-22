Блогер Алексей Столяров в программе «Что за» на RTVI, комментируя замедление YouTube в России, заявил, что надо работать больше и лучше.

На вопрос, нет ли у него грусти из-за происходящего с YouTube, Столяров ответил: «Наверное, грусть прекратилась три года назад, когда мир начал меняться кардинально. Ну, сначала мы расстроились, конечно, все: когда монетизацию отключили, когда какие-то стали появляться блокировки, что-то стало прекращаться, какие-то ограничения стали».

По словам Столярова, сейчас расстраиваться уже нет времени. «Надо принимать решение. Я уже перестал расстраиваться. Ну, есть и есть — значит, идем дальше, двигаемся дальше, пробиваем эту стену тоже», — отметил собеседник RTVI.

«Замедление есть? Есть. Значит, надо работать еще больше, еще лучше. Если раньше ты мог, например, лишний раз посидеть, потусить или подумать, теперь у тебя нет времени на это подумать», — добавил Столяров.

При этом, по его словам, происходящее с соцсетями способствует коллаборации между блогерами.

«Наверное, сейчас обратно вернулась тенденция, что все друг другу помогают, потому что, сам понимаешь, что начали замедлять все соцсети и все стали как бы немножко на очке.<..> Все понимают, что коллаборация так или иначе — это тусовка», — сказал Столяров.

В 2022 году в России заблокировали Instagram* и Facebook*. Тверской суд Москвы признал экстремистской деятельность американской компании Meta Platforms Inc.*, которой принадлежат эти соцсети. Скорость работы видеохостинга YouTube в России стала снижаться в июле 2024 года. Роскомнадзор объяснил это в том числе реакцией на «неуважение» к России.

* Деятельность компании Meta по реализации Facebook и Instagram признана в России экстремистской и запрещена на территории России