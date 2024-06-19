Финская горнодобывающая госкомпания Terrafame сообщила о начале добычи урана. Благодаря этому Финляндия стала первой страной — членом Евросоюза, добывающей этот металл.

Добыча урана будет производиться на руднике Talvivaara в Соткамо на северо-востоке Финляндии (около 150-200 км до границы с Карелией). Там же добывают никель и цинк, используемые при производстве батарей для электроавтомобилей.

Добываемый в Соткамо оксид урана будет побочным продуктом от добычи никеля. До ввода предприятия в эксплуатацию уран относили к производственным отходам.

По данным Terrafame, в 1 кг поднимаемой из-под земли руды содержится около 17 мг урана. Компания планирует превращать его в желтый кек — концентрат в виде порошка, получаемый в результате очистки урановой руды от примесей. Этот концентрат используется в производстве ядерного топлива для атомных электростанций.

В Управлении по радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) заверили, что добываемый в Соткамо оксид урана не отличается высокой радиоактивностью.

К 2026 году Terrafame планирует вывести предприятие по добыче урана на полную мощность. Как ожидает компания, к тому моменту объем производства составит примерно 200 т в год. Предполагаемый срок действия месторождения — не менее 30 лет. Добытый уран будет отправляться за границу для переработки.

Terrafame подала заявку на добычу урана еще осенью 2017 года. В 2020-м компания получила соответствующее разрешение. На строительство завода было потрачено по меньшей мере €20 млн.

По состоянию на 2024 год в Финляндии действуют четыре атомные электростанции. В 2023 году был введен в эксплуатацию ядерный реактор «Олкилуото-3», третий энергоблок АЭС «Олкилуото».

Финляндия закупает у России ядерное топливо для двух советских атомных реакторов которые установлены на АЭС «Ловииса», запущенной в конце 1970-х. Срок действия контрактов завершается в 2030 году, после чего Хельсинки планирует начать закупки топлива у США.

В 2022 году финская Fennovoima разорвала контракт с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1», сославшись на «риски» и нарушение логистических цепочек из-за военной операции на Украине. Общая стоимость проекта оценивалась в €7—7,5 млрд.

Лидер по объему добываемого урана по состоянию на 2022 год — Казахстан (21 227 т). В топ-8 рейтинга добытчиков также входят Канада (7351 т), Намибия (5613 т), Австралия (4553 т), Узбекистан (3300 т), Россия (2508 т), Нигер (2020 т) и Китай (1700 т).

Мировой лидер по потреблению урана — США. В мае президент страны Джо Байден подписал закон о запрете импорта урана из России.