В Филадельфии (штат Пенсильвания) прошли первые предвыборные дебаты вице-президента США Камалы Харрис и бывшего главы государства Дональда Трампа. Последний заявил, что дискуссия с Харрис была лучшей за всю его политическую карьеру.Что обсудили кандидаты в президенты США — в материале RTVI.

Торговые войны

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что ее оппонент способствовал началу торговых войн.

По ее словам, при его администрации США «начали продавать Китаю микросхемы, что помогло [ему] развить и модернизировать вооруженные силы».

«Он фактически продал нас», — подчеркнула Харрис.

Трамп ответил, что Пекин покупал чипы у Тайваня, поскольку США их практически не производят.

«Она марксистка»

Бывший американский президент заявил, что Харрис является сторонницей марксистской идеологии.

«Она марксистка. Все знают, что она марксистка. Ее отец — профессор экономики-марксист, и он хорошо ее учил», — сказал он.

По словам политика, вице-президент США за прошедшие четыре года «выбросила в окно» все свои политические взгляды и теперь копирует его политическую платформу. «Я хотел подарить ей кепку MAGA (Make America Great Again, — прим. ред.)», — добавил Трамп.

Запрет на аборты

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис считает, что Трамп в случае победы на выборах введет в стране полный запрет на аборты. В ответ экс-президент назвал слова соперницы ложью и подчеркнул, что у него нет никаких причин подписывать подобный документ.

«То, что она говорит, — абсолютная ложь <…>. Что касается запрета на аборты, нет, я не поддерживаю запрет на аборты, поскольку теперь этот вопрос решают на уровне штатов», — отметил Трамп.

Покушение

Бывший президент США в ходе дебатов обвинил Белый дом и, в частности, своего оппонента Камалу Харрис в том, что покушение против него случилось из-за нападок действующей администрации.

«Я, вероятно, получил пулю в голову из-за того, что они говорят обо мне. Они говорят о демократии, (о том, что — прим. ред.) я — угроза демократии, они — угроза демократии», — сказал Трамп.

13 июля на встрече Трампа с его сторонниками в Батлере (Пенсильвания) 20-летний Томас Мэтью Крукс выстрелил в бывшего президента из винтовки. Стрелявшего был убит на месте сотрудниками спецслужб. В результате попытки покушения Трампа ранило в правое ухо. После покушения кандидат в президенты раскритиковал спецслужбу за некомпетентность, назвав «неудивительным» тот факт, что эта «некогда легендарная» организация якобы «потеряла доверие Америки».

Поражение на выборах в 2020 году

Трамп в ходе предвыборных дебатов в очередной раз отказался признать свое поражение на выборах в 2020 году.

«Нет, я этого совсем не признаю. До этого я говорил с сарказмом», — сказал бывший президент, отвечая на вопрос модератора дебатов о его высказывании о выборах, в котором он указал на «мизерное» преимущество Джо Байдена.

Коме того, Трамп отверг все обвинения в причастности к беспорядкам в январе 2021 года в Вашингтоне и попытке штурма Капитолия.

Его оппонент от Демократической партии указала, что экс-президенту не хватает способности «не быть сбитым с толку фактами».

«Вы — позор»

Харрис рассказала, что лидеры многих стран смеются над Трампом, а военное командование США его презирает.

«Я собираюсь сказать вам, что я путешествовала по миру в качестве вице-президента Соединенных Штатов и мировые лидеры смеются над Дональдом Трампом. Я общалась с представителями военного командования [США], некоторые из которых работали с вами, и они говорят, что вы — позор», — заявила вице-президент

Трамп в свою очередь напомнил о заявлении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Его называют властным человеком. Это сильная личность, умный премьер-министр Венгрии. Они спрашивают: „Почему весь мир начал полыхать? Три года назад ничего этого не было. Почему он разрушается?“ Он ответил: „Потому что вам нужен Трамп в качестве президента. Они его боялись. Китай боялся“, — заявил республиканец.

Поддержка Путина

Трамп считает, что президент России Владимир Путин, вероятно, искренне говорил о поддержке вице-президента США Харрис.

«Путин поддержал ее на прошлой неделе, сказал: «Я надеюсь, что она победит». Я думаю, он в самом деле имел это в виду», — отметил он.

Трамп также предположил, что российский лидер занял такую позицию, так как ему проще было бы отстаивать интересы страны, если бы пост президента США заняла Харрис.

Путин высказался о кандидатах на предстоящих выборах президента США на пленарной сессии ВЭФ 5 сентября. Он объяснил, что ранее фаворитом Кремля в американской предвыборной гонке был действующий президент страны Джо Байден, но, поскольку тот отказался от борьбы за новый срок, теперь Москва будет поддерживать его преемницу и напарницу — вице-президента Камалу Харрис. Путин добавил, что Харрис «заразительно смеется», а это значит, что у нее «все хорошо» — и, возможно, в случае прихода к власти она откажется вводить новые антироссийские санкции.

Исчезновение Израиля

Экс-президент США заявил, что Харрис ненавидит Израиль, поэтому в случае ее победы на выборах главы государства эта страна исчезнет с политической карты мира.

«Если она станет президентом, я считаю, что Израиль не будет существовать в течение двух лет. И я был довольно хорош в предсказаниях, надеюсь, что ошибаюсь в этом. Она ненавидит Израиль», — сказал Трамп.

Бывший президент также заявил, что Харрис «по-своему ненавидит» арабское население, «потому что все это место будет взорвано: арабы, евреи, Израиль». «Израиля не будет», — отметил Трамп.

Урегулирование конфликта на Украине

Трамп пообещал приступить к урегулированию российско-украинского конфликта еще до вступления в должность, если он победит на выборах. По его словам, он очень хорошо знает президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

«У меня с ними хорошие отношения, и они уважают меня, они не уважают Байдена», — сказал Трамп.

Он заявил, что поговорит с одним лидером, с другим и после сведет из вместе.

«Этой войны никогда бы не было <…> Байден понятия не имел, как с ним разговаривать, он понятия не имел, как это остановить <…>. И ситуация становится только хуже, и это может привести к Третьей мировой войне», — сказал Трамп.

Что касается «победы Украины», то, по словам Трампа, Белый дом заинтересован в достижении соглашения и завершении конфликта.

Харрис в свою очередь отметила, что Киев бы уже проиграл, будь Трамп президентом США, в связи с чем европейские союзники рады, что он проиграл выборы в 2020 году. По ее словам, российский президент «съел бы на обед» Трампа.

Второй раунд

Предвыборный штаб кандидата в президенты США Харрис заявил о ее готовности провести второй раунд дебатов с оппонентом-республиканцем Дональдом Трампом в октябре.

«Вице-президент Харрис готова ко вторым дебатам с Дональдом Трампом», — сообщила журналистам представитель штаба Джен О’Мэлли Диллон сразу после завершения дебатов в Пенсильвании.