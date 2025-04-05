В США в возрасте 94 лет умер Теодор Маккэррик, бывший архиепископ Вашингтона, самый высокопоставленный американский прелат католической церкви — и первый кардинал, лишенный сана Папой Римским из-за обвинений в сексуальном насилии, сообщил высокопоставленный американский церковный деятель.

New York Times со ссылкой на заявление Ватикана пишет, что Маккэррик умер в штате Миссури. Информацию о его смерти подтвердил нынешний архиепископ Вашингтона кардинал Роберт МакЭлрой. «Сегодня я узнал о смерти Теодора Маккэррика, бывшего архиепископа Вашингтона, — говорится в его заявлении. — В этот момент я особо вспоминаю тех, кому он навредил во время своего священнического служения. Пусть, несмотря на их непрекращающуюся боль, мы будем стойкими в наших молитвах за них и за всех жертв сексуального насилия».

Карьера Маккэррика в католической церкви была долгой и выдающейся. Он был посланником по правам человека бывшего папы Иоанна Павла II, посещал зоны конфликтов и общался с мировыми лидерами, такими как Фидель Кастро. Бывший архиепископ Ньюарка, он был назначен архиепископом столицы США в 2000 году и общался с президентами США Биллом Клинтоном и Джорджем Бушем-младшим. Он также был произведен в кардиналы, стал одним из самых высокопоставленных представителей духовенства и вошел в список выборщиков, которым было поручено определить нового папу.

Однако в 2018 году в отношении Маккэррика было начато расследование, которое установило, что около полувека назад он совершил сексуальное насилие в отношении подростка. Его подозревали в насильственных действиях сексуального характера и в отношении других несовершеннолетних.

Папа Франциск, подвергшийся критике из-за разразившегося скандала, в 2019 году лишил кардинала сана священника и права служить мессу даже в приватном порядке. Понтифик также подписал апостольское послание, обязав весь клир сообщать Ватикану об известных случаях сексуальных домогательств.

Сеть жертв насилия со стороны священников (Snap), которая выступает за привлечение к ответственности сексуальных преступников в рядах церковников, в пятницу назвала Маккэррика «одним из самых известных и влиятельных насильников в современной истории католической церкви». В заявлении говорится, что Маккэррик «никогда не был привлечен к ответственности за свои преступления».

«Хотя в конечном итоге его отстранили от публичного служения и лишили сана, он так и не предстал перед судом за огромный вред, который причинил детям, юношам, семинаристам и другим людям, находившимся под его властью. Его смерть знаменует собой конец его жизни, но она не знаменует собой справедливость для его выживших».