Первый в истории пилотируемый старт американского космического корабля Starliner перенесен на сутки. Как сообщили в NASA, решение было принято из-за проблем с клапаном верхней ступени ракеты.

Запуск миссии был отменен за два часа до предполагаемого старта. Как говорится в сообщении NASA, решение о переносе было принято из-за проблем с клапаном сброса кислорода на ракете Atlas V.

«Мы говорим, что ракетное дело— это дело с 10 миллионами деталей — и только когда 10 млн деталей работают корректно, ваша ракета летит», — сказал комментатор трансляции запуска Диллон Райс.

В космос должен был отправиться экипаж астронавтов-испытателей Барри Уилмора и Сунниты Уильямс, которые ранее летали на МКС на американском корабле шаттл и российском кораблей «Союз». Им предстояло провести около суток в условиях автономного полета, пристыковаться к МКС и там провести еще около недели, а затем вернуться на Землю.

Следующая попытка запуска будет произведена во вторник вечером по американскому времени. Грядущая миссия, названная Crew Flight Test, должна стать заключительным звеном испытаний нового корабля Starliner от компании Boeing, который разрабатывался для пилотируемых полетов к МКС по программе Commercial Crew Program. В рамках этой программы NASA заключило договор с компаниями SpaceX и ULA на разработку новых средств доставки пилотируемых миссий, которые ранее отправлялись на МКС на российских кораблях «Союз».