Жертвой убийства в районе Фили-Давыдково в Москве, по данным Shot, Mash и Baza, стал 34-летний Константин Балишанский. Телеграм-каналы пишут, что он работал в компании своего отца, главы компании Mediasystem Group Андрея Балишанского. Подозреваемый в убийстве задержан.

Mash публикует кадры из двора, где стрелок начал преследовать свою жертву на улице Алексея Свиридова. На них видно, как Балишанский убегает, а за ним гонится мужчина в черном, стреляющий из автомата.

В правоохранительных органах сообщили агентству ТАСС, что злоумышленник совершил три выстрела — первый «с небольшого расстояния, следующие два были контрольными — в упор». Погибший проживал в соседнем с местом преступления дворе, отмечает Mash.

«Погибший на западе Москвы — Константин Балишанский 1989 года рождения, дальнейшая информация устанавливается», — подтвердил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Балишанский ранее увлекался скейтбордингом — в 2006 году он стал первым скейтером в команде NikeSB Россия, пишет Baza. Он был известен как Костя «Свич» — получил такое прозвище за то, что научился технике switch — когда спортсмен едет в зеркальной стойке, нетипичной для себя. В компании Mediasystem Group Балишанский, по данным телеграм-канала, работал на «должности айтишника».

Столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) и незаконном хранении оружия (ст. 222 УК). Стрелку грозит до 15 лет лишения свободы. В ГУ МВД ранее заявили, что убийство было заказным.

Мотивы убийцы

Источник телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что у Балишанского якобы «был затяжной конфликт с целой группой соседей». Его мать, которая сейчас находится во Франции, «даже писала заявление на обидчика», в котором указывала, что сосед нападал на нее и сына «с кулаками».

В другом сообщении «ВЧК-ОГПУ» говорится, что Балишанского мог убить его коллега по работе, у которого он якобы увел девушку. Mash также пишет, что Балишанского, предварительно, убил его коллега, с которым у него был конфликт из-за девушки — такую версию озвучили знакомые убитого. По их словам, жертва и киллер вместе работали в Mediasystem Group.

По данным источника Shot, убийство Балишанского «планировали около пяти месяцев» — еще в начале февраля неизвестные «начали активно пробивать личные данные мужчины во всевозможных слитых базах и в теневом сегменте интернета, заказывать на него досье». Они изучали его повседневные маршруты и места, где он бывает.

Неназванный очевидец рассказал «ВЧК-ОГПУ», что еще во вторник, 4 июня, стрелок сидел на лавке у подъезда, где жил Константин Балишанский. Он был в медицинской маске, бейсболке и во всем черном, а в беседе с соседями представился сотрудником коллекторского агентства, заявив, что ждет «молодого человека лет 30».

Следственный комитет и прокуратура Москвы сообщили, что подозреваемый в убийстве задержан, при задержании он оказал сопротивление и был ранен. По предварительным данным, задержанного зовут Андрей Демин. Ему 35 лет, раньше он работал фотографом в онлайн-магазине по продаже экипировки для скейтбордистов, отмечает Mash.