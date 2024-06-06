Подозреваемого в убийстве мужчины в районе станции метро «Кунцево» 6 июня установили и ранили при задержании. Об этом сообщают Следственный комитет и прокуратура Москвы.

«Подозреваемый в убийстве 1988 г.р. задержан. Он оказал сопротивление при задержании и был ранен. При нем обнаружено оружие, из которого производились выстрелы», — говорится в сообщении прокуратуры.

ТАСС и RT со ссылкой на правоохранительные органы писали, что предполагаемого стрелка убили при задержании. Подозреваемого, который скрылся после убийства, обнаружили в районе Очаково-Матвеевское, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Очевидцы сообщили RTVI, что предполагаемый стрелок пробежал через парк в Матвеевском, дошел до круглого дома на Нежинской улице, где завязалась стрельба, а затем двинулся в сторону ТЦ «Квартал». На Матвеевской улице его задержали.

Как утверждает телеграм-канал Mash, нападавший был ранен в голову, но выжил и находится «на грани жизни и смерти».

Стрельба произошла 6 июня на улице Алексея Свиридова на западе Москвы, в результате погиб 35-летний мужчина. На его теле обнаружили не менее шести огнестрельных ранений, сообщили в СК. По данным Baza и других телеграм-каналов, убитый — бывший скейтер из команды NikeSB Россия Константин Балишанский. Он работал работал системным администратором в компании Mediasystem Group, принадлежащей его отцу Андрею Балишанскому.

По предварительным данным, задержанного зовут Андрей Демин, пишет Mash. Раньше он работал фотографом в онлайн-магазине по продаже экипировки для скейтбордистов. Знакомые Балишанского рассказали телеграм-каналу, что убитый и нападавший вместе работали в Mediasystem Group. По версии собеседников Mash, конфликт между ними мог возникнуть из-за девушки.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) и незаконном хранении оружия (ст. 222 УК). Расследованием занимается первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК по городу Москве.