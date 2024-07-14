Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «очевидным» то, что жизнь экс-президента США Дональда Трампа находится в опасности. Таким образом он отреагировал на покушение, которое было совершено на американского политика вечером 13 июля. Слова Пескова передает ТАСС.

Песков считает, что покушение на Трампа было совершено из-за атмосферы насилия, созданной властями США.

«Насилие перенесено внутрь страны. Мы не думаем, что попытка устранения Трампа была организована действующей администрацией, но созданная ею атмосфера — именно она и спровоцировала то, с чем столкнулась Америка. <…> Россия всегда осуждала, и мы решительно осуждаем любые проявления насилия в ходе политической борьбы. Выражаем соболезнования семье погибшего и желаем выздоровления всем пострадавшим», — сказал он (цитата по РБК).

Песков добавил, что у президента России Владимира Путина пока нет планов звонить Трампу.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя покушение на Дональда Трампа, привел несколько версий причин, по которым произошло нападение. Среди них:

кризис американской политической системы, который отражается в том, что «многие решения руководство [США] принимало и принимает по сегодняшний день в ущерб вопросам внутренней политики, не слыша своих граждан», считает Володин;

серьезный раскол внутри американского общества;

концентрация действующей власти США на вмешательстве в дела суверенных государств.

«Своей многолетней политикой США добились того, что находятся буквально на грани гражданской войны. <…> Необходимы кардинальные изменения во внутренней и внешней политике Вашингтона и Брюсселя. В противном случае — Запад ждут большие проблемы», — заключил Володин.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что посягательство на жизнь президентов в США является традицией внутриполитической жизни страны.

«США при нынешней власти много лет тратят сотни миллиардов долларов США на поддержку киевского режима. Может быть, им стоит наконец начать тратить эти миллиарды долларов на спонсирование внутренних спецслужб, внутриамериканских правоохранительных органов для обеспечения у себя порядка? Может быть, им поддержать свою полицию? <…> Может быть наконец администрация США займется решением внутриамериканских проблем? <…> Они готовы бороться <…> чуть ли не с другими галактиками. <…> Они не могут навести элементарный порядок у себя дома. Вот этими вопросами стоило бы США заняться сейчас вплотную. Этот колокол звонит уже по Вашингтону», — сказала Захарова в эфире «России 24».

Покушение на Трампа

Покушение на Дональда Трампа было совершено вечером 13 июля на его предвыборном митинге в Батлере (штат Пенсильвания). Очевидцы в разговоре с CNN рассказывали, что стрельба была открыта практически сразу после того, как Трамп вышел на сцену. В результате пуля пробила верхнюю часть его правого уха.

Сотрудники Секретной спецслужбы убили стрелка. ФБР установило, что его зовут Томас Мэтью Крукс. Источники в правоохранительных органах сообщили CNN, что он находился на крыше здания, расположенного неподалеку от места проведения митинга. Согласно анализу геолокации, которую произвел телеканал, Трамп во время стрельбы был на расстоянии 120-150 метров от стрелка.

Один из зрителей погиб, еще двое ранены. Стрелок был убит сотрудниками Секретной спецслужбы.