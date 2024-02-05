В Кремле «не знают всех деталей дела» жительницы Нижнего Новгорода, арестованной на пять суток из-за сережек в цветах радуги. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может прокомментировать эту ситуацию, передает РИА Новости.

В то же время представитель Кремля заявил, что ему «неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России».

Арест жительницы Нижнего Новгорода из-за сережек в цветах радуги вызвал неоднозначную реакцию в Госдуме. В частности, депутат Александр Хинштейн назвал решение суда «очень странным» и выразил надежду на то, что его отменит суд вышестоящей инстанции. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков счел произошедшее «дикой историей» и заявил, что обратился Верховный суд за разъяснением.

«Нужен официальный документ, что у нас теперь считается экстремизмом, а что нет. Во всем должен быть здравый смысл. В этой истории его явно нет», — написал депутат.

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов, комментируя арест жительницы Нижнего Новгорода, сказал RTVI, что в России «стопроцентно никто не арестовывает, не задерживает и не штрафует» за демонстрацию радуги.

Арест за радужные сережки

29 января в одном из кафе Нижнего Новгорода к 24-летней Анастасии и ее другу подошел «агрессивно настроенный» молодой человек и потребовал от них «снять запрещенную символику», писал правозащитный проект «Эгида» со ссылкой на адвоката девушки. Этот процесс неизвестный фиксировал на видео, которое впоследствии попало в Сеть.

На ролике слышно, как мужчина несколько раз настойчиво просит молодого человека снять металлический значок с украинским флагом, прикрепленным на его кофту, и грозится отправить видеозапись «в центр борьбы с экстремизмом». В ответ на это молодой человек говорит, что в России «не запрещено ношение символики других стран», после чего мужчина начинает его толкать. Затем девушка с радужными сережками просит неизвестного «не распускать руки», однако ему удается сорвать флаг.

По данным «Эгиды», после инцидента Анастасию вызвали на допрос сотрудники Центра по противодействию экстремизму. 1 февраля стало известно, что суд арестовал ее на пять суток по протоколу о «публичной демонстрации символики экстремистской организации» (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Адвокат девушки Артем Никитин назвал такое решение «неожиданным». По его словам, суд не смог определить, какой именно символ имел отношение к ЛГБТ* и какие признаки символики экстремистской организации он имел.

Вечером 4 февраля Анастасия вышла на свободу. Ситуацию, произошедшую с ней, она назвала «абсурдной», и отметила, что в ближайшее время подобные украшения будет носить только в «безопасном месте», а именно дома. В разговоре с изданием «Подъем» девушка подчеркнула, что ставшие предметом разбирательства серьги содержат семь цветов.

«Если придираться по цветам, там не оранжевый, а коричневый цвет, там есть белый, черный, если считать цвета, то их там семь, там есть и голубой, и синий», — отметила она.

5 февраля адвокат Анастасии Артем Никитин подал апелляцию в областной суд, пишет «Эгида». Правозащитник утверждает, что:

сотрудник полиции неверно записал со слов девушки объяснения, составленные от ее лица;

суд оставил без внимания факт того, что в отношении Анастасии и ее спутника было совершено «административное правонарушение в сфере общественной безопасности», зафиксированное на видео;

во всех доказательствах, на которые суд сослался в обосновании вины, отсутствует какое-либо упоминание о флаге как о символе ЛГБТ*-движения, состоящем из шести полос, который бы публично демонстрировала Анастасия, и др.

«Это лишь основные причины, по которым суд должен отменить постановление Сормовского районного суда и прекратить производство по делу», — утверждается в публикации в телеграм-канале «Эгиды».

*решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России