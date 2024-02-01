Суд в Нижнем Новгороде арестовал местную жительницу на пять суток по протоколу о «публичной демонстрации символики экстремистской организации» (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) из-за сережек в цветах радуги. Об этом правозащитному проекту «Эгида» сообщил адвокат девушки.

По данным правозащитников, 29 января к девушке и ее другу в кафе подошли «агрессивно настроенные люди», которые требовали от них «снять запрещенную символику». Этот процесс неизвестные фиксировали на видео, которое впоследствии появилось в местных пабликах. Также, по данным ASTRA, ролик опубликовал Z-активист Вячеслав Поздняков в своем телеграм-канале «Мужское государство»*.

На записи слышно, как мужчина задает паре вопрос: «Вы в курсе, какая у нас ситуация сейчас в стране?», и несколько раз настойчиво просит молодого человека снять металлический значок с украинским флагом, прикрепленный на его кофту.

В ответ на слова парня о том, что в России «не запрещено ношение символики других стран», мужчина начинает толкать юношу и грозит самостоятельно сорвать с него флаг. Девушка с радужными сережками просит неизвестного «не распускать руки», однако ему удается забрать значок у молодого человека.

«В центр по борьбе с экстремизмом пойдет данная видеозапись», — заявляет в ходе конфликта неизвестный.

Как отмечает «Эгида», позднее девушку вызвали на допрос сотрудники Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) — там ее задержали и оставили в отделе на ночь до суда, «несмотря на усилия защитника».

По словам адвоката, в суде не смогли определить, «какой именно символ демонстрировался и какие признаки символики [экстремистской организации] он имел». Кроме того, правозащитник отметил, что на эти вопросы не смогли ответить и допрошенные сотрудники, которые составляли протокол. При этом «были формальные ссылки на юридические формулировки» решения Верховного суда о признании «Международного движения ЛГБТ*» экстремистской организацией, утверждает адвокат.

Исследование установило, что сережки девушки сделаны в форме лягушки, а их расцветка состоит из семицветной радуги, в связи с чем защита настаивала на «отсутствии состава и ошибке восприятия», объяснил адвокат.

«Была уверенность, что дело может быть выиграно. Но решение оказалось неожиданным. Характерно, что судья Умилина находилась в совещательной комнате более двух часов», — добавил он.

В «Эгиде» подчеркнули, что планируют обжаловать решение суда. Среди прочего, адвокат Яна Теплякова в разговоре с RTVI назвала данное решение «незаконным и необоснованным».

«Из той информации, которая мне доступна, я не вижу никакого умысла девушки, направленного на стремление демонстрировать этот символ в качестве пропаганды какой-то запрещенной организации. Из представленной информации, лично для меня, явно следует, что это просто ношение украшения. <…> Пропаганда все-таки предполагает некое декларирование принципов организации, попытку склонить окружающих к своей позиции и некий умысел. В данной ситуации явно все вышеперечисленное отсутствует», — объяснила она.

Теплякова добавила, что сама по себе радуга в России «еще ни к какому запрещенному символу не относится». По ее мнению, из снимков украшения очевидно, что это радуга, поскольку на ней есть белые тучки. «Просто такое детское, милое украшение», — заключила адвокат.

30 ноября 2023 года Верховный суд России признал «международное движение ЛГБТ*» экстремистским и запретил его деятельность на территории страны. С соответствующим иском в суд обратился Минюст. В ведомстве заявил, что «в деятельности ЛГБТ*-движения <…> выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».

На заседание Верховного суда не пустили никого, кроме сотрудников Минюста, не было в том числе и представителей ответчика. Заседание прошло в закрытом режиме, длилось более четырех часов, так как материалы дела насчитывают около 20 томов.

*решением Верховного суда признано экстремистским и запрещено в России