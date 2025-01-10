Литва является недружественным и враждебным государством по отношению к России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова литовского президента Гитанаса Науседы о Калининграде.

«[Литва] имеет территориальные притязания [к России]. Это оправдывает наши глубокие опасения и оправдывает все нынешние и будущие меры по обеспечению безопасности нашего государства», — считает Песков.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в разговоре с Инфо24 заявил, что у литовских властей «агония», поэтому они «уже не знают, что придумать».

«Какие притязания? Литва — это микрогосударство. У них агония, поэтому они уже не знают, что придумать. Это наша территория», — указал парламентарий.

Заварзин отметил, что недавно в Калининградской области приняли ряд важных решений по ее развитию в экономической сфере и укреплению в военном отношении. Кроме того, в регионе «идет серьезное развитие» социальной, медицинской и культурной сфер, а также «хорошо налажены» морская логистика и авиасообщение.

По мнению депутата, Литва — «сложный сосед», но он находится в «удручающем состоянии».

«Там уже одни старики остались, все оттуда уехали. У них полный коллапс, кризис во всех сферах, поэтому пусть они для начала у себя порядок наведут. В любом случае, мы готовы к любым провокациям, укрепляем Балтийский флот и постоянно прорабатываем вопросы обеспечения безопасности Калининградской области», — убежден Заварзин.

Науседа о Калининграде

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал попыткой переписать историю решение России переименовать мемориальный музей поэта Кристионаса Доналайтиса в Калининградской области.

Науседа добавил, что несмотря на полное исчезновение коренных жителей «Малой Литвы», в регионе необходимо сохранить остатки литовской культуры.

«Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом», — написал литовский глава на своей странице в Х.