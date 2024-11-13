Итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина в этом году пройдет во второй половине декабря и будет иметь элементы прямой линии с гражданами. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Также будем собирать вопросы граждан, также будем на них отвечать, также будем обрабатывать весь массив. Ну и, конечно же, Путин подробно ответит на вопросы журналистов и российских, и региональных, и федеральных, и зарубежных СМИ, которые будут на этой пресс-конференции», — сказал Песков.

В прошлом году в Гостином дворе Москвы состоялась первая после начала военных действий на Украине большая пресс-конференция президента России. Она прошла 14 декабря и продлилась чуть больше четырех часов.

Модераторами на мероприятии выступили пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ведущая Первого канала Екатерина Березовская и корреспондент телеканала «Россия-1» Павел Зарубин.

Вопросы, адресованные главе государства, принимались по телефону, СМС, через приложение и сайт «Москва Путину», в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», также можно было записать видеообращение.

Всего, по словам пресс-секретаря российского главы Дмитрия Пескова, было более двух миллионов вопросов. Ведущие отметили, что основные из них затронули сферы ЖКХ и спорта, а также боевые действия на Украине.