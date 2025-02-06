У Кремля нет претензий к Юрию Борисову, уволенному 6 февраля с поста генерального директора «Роскосмоса» указом президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Действительно сегодня президент подписал указ. Никаких претензий к Борисову нет, ротация производится. Корпорации необходимо динамичное развиваться, вот поэтому происходит ротация», — сказал представитель Кремля.

По его словам, встречаться с новым главой «Роскосмоса» президент пока не планирует, но он регулярно получает доклады о том, как в госкорпорации «происходит диалог», добавил Песков.

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