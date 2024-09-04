Секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу не было при посещении президентом Владимиром Путиным Тувы, несмотря на то что республика — его малая родина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Ъ».

По словам представителя Кремля, бывший министр обороны не всегда сопровождал президента во время его визитов в Туву.

«Президент действительно там бывал с краткими остановками для отдыха. Когда-то его сопровождал Шойгу, когда-то нет», — пояснил Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что текущая поездка Путина была рабочей, а сфера деятельности Шойгу изменилась. Это объясняет его отсутствие в президентской делегации, добавил он.

Путин 2 сентября посетил Тыву и провел открытый урок «Разговор о важном» в новой школе №20 имени Героев Отечества в столице республики Кызыле. Президент говорил о военной операции и вторжении ВСУ Курскую область, об участии трансперсон в спортивных соревнованиях и об опасности вейпов, а также упомянул свою семью. После этого Путин посетил Кызылское президентское кадетское училище и буддистский монастырь «Тубтен Шедруб Линг».

Президент до этого был в Туве в 2018 году бывшим главой Минобороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым и бывшим главой республики Шолбан Кара-оол. В 2017 году, когда Путин проводил в Туве отпуск, его также сопровождал Шойгу.