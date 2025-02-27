Россия осуждает и считает политическим преследование президента Республики Сербской Милорада Додика, заочно приговоренного судом Боснии и Герцеговины (БиГ) к году лишения свободы за отказ выполнять требования высокого представителя в БиГ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«То, что произошло в Сараево, безусловно, вызывает нашу негативную реакцию. Мы осуждаем такие действия, потому что они способны возыметь очень негативные последствия для ситуации не только в Боснии и Герцеговине, но и на Балканах в целом», — приводит слова Пескова телеграм-канал радиостанции «Маяк».

В Кремле считают, что преследование Додика носит «абсолютно политический характер» и направлено не только против главы Республики Сербской, но и против всех патриотических сербских сил, заявил Песков. «Это действия, которые могут привести к дестабилизации ситуации, что очень плохо», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Он отметил, что высокий представитель в Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт, решения которого отказывается соблюдать Додик, не был утвержден Советом безопасности ООН. «Соответственно, это никто иной как самозванец», — отметил Песков. Он усомнился в том, что решения, принятые Шмидтом, могут считаться легитимными, и назвал их «псевдозаконами».

Приговор Додику

Должность высокого представителя в БиГ была введена в конце 1990-х годов для исполнения Дейтонского мирного соглашения, положившего конец гражданской войне в Боснии. Высокий представитель имеет право изменять законы, выносить временные решения, обязательные для исполнения всеми органами власти, а также снимать с постов должностных лиц. Республика Сербская — образование в составе БиГ.

Кристиан Шмидт в 2021 году был назначен высоким представителем в Боснии и Герцеговине без утверждения в Совбезе ООН, в связи с чем Республика Сербская не признает его легитимность. Парламент образования в 2023 году принял указы о неподчинении решениям Конституционного суда БиГ и невыполнении распоряжений высокого представителя. Шмидт отменил эти указы, но власти Республики Сербской продолжили их выполнять.

26 февраля суд БиГ заочно приговорил Милорада Додика к одному году лишения свободы из-за несоблюдения решений высокого представителя и Конституционного суда Боснии. Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано, окончательный приговор будет вынесен до конца 2025 года.

Если осуждение станет окончательным, полномочия Додика будут прекращены, его лишат наград и отличий, также политику запретят работать в государственных органах, пояснили в суде.

Додик заявил, что Республика Сербская не признает решение боснийского суда. Он также анонсировал принятие парламентом законов о запрете работы судов, прокуратуры и спецслужб БиГ на территории республики.