Информация о том, что президент России Владимир Путин неформально поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США, не соответствует действительности. Об этом сообщил RTVI пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Недостоверная [информация]», — сказал представитель Кремля.

О том, что Путин и замглавы Совбеза Дмитрий Медведев якобы «через знакомых» поздравили Трампа с победой на выборах президента США, 6 ноября сообщила «Верстка»* со ссылкой на источники в парламенте и близкие к Кремлю. По информации издания, неформальное поздравление было якобы направлено по линии МИД России.

К поздравлениям в адрес Трампа, по утверждению «Верстки»*, присоединились министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава «Сбера» Герман Греф, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Один из собеседников издания заявил, что Кремль якобы хочет поддерживать отношения с Трампом, поскольку у Москвы есть на него «определенные надежды», в том числе по вопросу сокращения помощи Украине. «Трамп, конечно, гораздо договороспособнее и лучше для нас, чем [Камала] Харрис», — сказал источник.

Ранее Песков, комментируя информацию о победе Трампа на выборах президента США, заявил, что ему неизвестно о планах Путина поздравить американского политика. На вопрос, не ухудшит ли отсутствие поздравления отношения России и США еще больше, он сказал, что это «невозможно», а дальше «все будет зависеть от следующего руководства США».

«Все-таки давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая прямо и косвенно вовлечена в войну против нашего государства», — сказал Песков.

Во время выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые» представитель Кремля заявил, что никак не относится к победе Трампа на выборах. По его словам, у Москвы «своя повестка дня».

Также у Пескова спросили, примет ли президент России приглашение посетить США, если оно поступит от Трампа после инаугурации. Песков ответил, что «эвентуальные рассуждения вряд ли уместны», призвав помнить, что «против нашей страны ведется война, и в этих условиях очень важно, что будут говорить и что будут делать».

* Внесена Минюстом России в реестр иноагентов